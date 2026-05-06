Cazul descoperit de ANAF în județul Iași, cu un prejudiciu estimat de peste 12,4 milioane de lei, nu este doar o simplă abatere fiscală într-un sector de nișă. Este, mai degrabă, radiografia brutală a unui mecanism care funcționează la limita dintre economie reală, muncă intensă și inginerie fiscală.

În spatele termenilor din comunicat - „D112”, „obligații salariale neîndeplinite”, „analiză de risc” - se conturează o poveste mult mai tensionată: o firmă de pază și protecție care ar fi crescut rapid, aproape exploziv, dar în care creșterea nu a fost reflectată corect în taxe, contribuții și raportări oficiale.

O expansiune accelerată, dar „invizibilă” fiscal

Conform datelor prezentate, societatea ar fi trecut de la 68 de angajați la 264, într-o perioadă în care activitatea operațională a crescut semnificativ. Pe hârtie însă, realitatea fiscală ar fi rămas mult în urmă.

Aici apare primul paradox: cum poate o firmă să își multiplice forța de muncă și volumul contractelor, dar să declare doar o fracțiune din obligațiile aferente?

ANAF sugerează răspunsul indirect: prin subdeclararea orelor lucrate și a veniturilor salariale reale.

În unele cazuri, angajații ar fi fost raportați oficial cu activitate aproape simbolică — inclusiv situații în care ar fi figurat cu doar câteva ore pe lună, în timp ce în realitate acopereau ture complete de pază.

Sectorul de pază și protecție este, structural, unul dificil de controlat fiscal: activitate intensă, bazată pe ture, personal numeros, contracte dispersate geografic, plăți frecvent fragmentate.

În astfel de domenii, diferența dintre „ce se lucrează” și „ce se declară” poate deveni, în lipsa unui control strict, un spațiu gri semnificativ.

ANAF susține că exact acest spațiu ar fi fost exploatat: ore lucrate suplimentar neraportate corect, contribuții salariale nevirate, declarații incomplete sau denaturate.

Numerarul - piesa tăcută din schemă

Un detaliu esențial din anchetă îl reprezintă retragerile masive de numerar din conturile firmei.

Oficial, aceste sume ar fi fost destinate plății salariilor. Neoficial însă, o parte semnificativă nu s-ar mai regăsi în declarațiile fiscale.

În economie, numerarul are o calitate simplă: lasă puține urme, dar multe întrebări.

De aceea, în astfel de cazuri, cash-ul devine adesea punctul critic între activitatea reală și cea contabilizată.

Un element care ridică și mai multe semne de întrebare este intrarea firmei în insolvență în august 2024, în timp ce activitatea ar fi continuat să crească.

ANAF sugerează că această procedură ar fi putut avea un efect strategic: suspendarea executărilor silite.

În termeni simpli, insolvența poate funcționa uneori ca un „scut juridic temporar”, chiar și în contextul în care activitatea economică nu se contractă, ci dimpotrivă, se extinde.

Această disonanță — insolvență declarată vs. activitate în creștere — este unul dintre punctele cele mai sensibile ale cazului.

Miza reală: contribuțiile sociale

Prejudiciul de peste 12,4 milioane de lei nu reprezintă doar o cifră fiscală abstractă. El include impozite pe salarii, contribuții sociale, contribuții la sănătate și pensii. Cu alte cuvinte, bani care, în mod normal, finanțează sistemul public de sănătate, pensiile și protecția socială.

Când aceste contribuții nu sunt virate, impactul nu rămâne doar în contabilitatea unei firme, ci se transferă în întregul sistem public.

Deși ANAF tratează cazul ca pe unul individual, astfel de situații apar frecvent în sectoare cu forță de muncă numeroasă, presiune mare pe costuri, contracte competitive (pază, construcții, logistică, servicii).

În aceste domenii, diferența dintre profit și pierdere este adesea determinată de costul muncii — iar tentația de optimizare fiscală devine, în unele cazuri, structurală.

Cazul reflectă însă o tensiune clasică a economiei românești: între nevoia de competitivitate a firmelor și obligațiile fiscale care susțin statul.

ANAF îl prezintă ca pe un caz de evaziune investigat și cuantificat.

Economia, privită mai larg, îl arată ca pe un simptom: presiunea pe costul muncii într-un sector unde fiecare leu economisit la taxe poate însemna diferența dintre supraviețuire și colaps. Carmen DEACONU