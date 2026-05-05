Inima unui ieșean, dusă la Bari!

O nouă prelevare de organe a avut loc, marți, la Iaşi, după ce familia unui pacient aflat în moarte cerebrală a ales să transforme durerea într-o şansă la viaţă pentru alţi oameni.

Intervenţia complexă a implicat mai multe echipe medicale şi unităţi sanitare de prestigiu, printre care Spitalul „Sf. Spiridon”, Spitalul de Neurochirurgie şi Spitalul „Dr. C.I. Parhon” din Iaşi, dar şi Spitalele „Grigore Alexandrescu” şi Colentina din Bucureşti. De asemenea, inima donatorului va ajunge în Bari, Italia.

Medicii ieşeni vor transplanta lobul drept al ficatului unui donator de 27 de ani către un pacient de 35 de ani care suferă de ciroză în stadiu terminal.

Lobul stâng al ficatului a fost preluat de medicul Vlad Braşoveanu şi transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde va fi utilizat într-o intervenţie salvatoare pentru un copil foarte mic diagnosticat cu atrezie de căi biliare. Procedura delicată de ligatură a arterei hepatice va fi realizată pro bono de medicul Dragoş Zamfirescu.

Cazul copilului, în vârstă de aproximativ un an şi jumătate, este unul deosebit, acesta fiind printre cei mai tineri pacienţi din România care beneficiază de o astfel de intervenţie complexă.

În paralel, alte echipe medicale din Iaşi au făcut transplanturi de rinichi şi cornee. Rinichii au fost transplantaţi la Spitalul „Dr. C.I. Parhon”, iar intervenţiile oftalmologice vor avea loc la Spitalul „Sf. Spiridon”. „Aceasta este a cincea prelevare realizată la Iaşi de la un donator tânăr, de 27 de ani. În cadrul intervenţiei au fost prelevate ficatul, rinichii, cordul, corneea şi ţesut osteotendinos. Ficatul a fost împărţit (procedură de tip split) cu ajutorul unei echipe venite din Bucureşti. Cordul a fost preluat de o echipă medicală din Italia, din oraşul Bari, deoarece în România nu a existat un receptor compatibil. De asemenea, pentru prelevarea ţesutului osteotendinos a intervenit o echipă a băncii de ţesuturi de la Spitalul Colentina”, a spus dr. Raluca Neagu, coordonatorul de transplant.

Această intervenţie complexă evidenţiază încă o dată importanţa solidarităţii şi a sistemului de transplant, care reuşeşte să ofere o nouă şansă la viaţă pentru mai mulţi pacienţi aflaţi în stare critică. Laura RADU