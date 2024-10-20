Inimi deconectate. Când tehnologia răpește empatia copiilor

Din momentul în care gadgeturile au devenit omniprezente, interacțiunile directe, pline de emoție și atenție, s-au redus considerabil. Într-o lume în care copiii de patru ani navighează pe YouTube mai bine decât pe toboganul din parc, empatia devine o provocare. Înainte, empatia se învăța în micile detalii ale jocului de grup: cum îți ajutai prietenul să urce pe copac sau cum îi ofereai o parte din gustarea ta. Astăzi, distragerile digitale sunt atât de multe, încât un simplu „clic” pare să aibă mai multă valoare decât o îmbrățișare.

Un studiu recent arată că, pe măsură ce copiii petrec din ce în ce mai mult timp în fața ecranelor, nivelul lor de empatie scade. E un fenomen subtil, ca un virus al tehnologiei care trece neobservat, dar care, încet-încet, îi face pe copii mai puțin sensibili la emoțiile altora. De exemplu, un copil care a petrecut ore întregi într-un joc video violent nu mai reacționează la fel de intens la durerea altcuiva, fiind antrenat să ignore suferința reală, dincolo de ecran.

Tableta „babysitter”

Mulți părinți, adesea fără să-și dea seama, au folosit tableta sau telefonul ca pe o soluție rapidă pentru a menține copiii ocupați. „Doar câteva minute, cât termin treaba,” se aud spunând, iar acele câteva minute se transformă în ore. Problema nu este că tehnologia este rea în sine, ci că ea devine un înlocuitor pentru interacțiunile umane esențiale.

Un copil lăsat în fața tabletei în timpul cinei de familie nu mai învață să recunoască subtilitățile unui zâmbet sau o privire tristă din partea celor dragi. Practic, e ca și cum am programa o generație întreagă să fie mai puțin atentă la ceilalți. Când să mai simți empatie, dacă tu ești absorbit în „lumea ta” virtuală?

Un alt aspect amuzant al acestei realități este cât de derutantă poate părea empatia pentru tinerii din zilele noastre. Într-o conversație între adolescenți, ar putea suna ceva de genul: „Empatie? E un nou serial pe Netflix?”. Așadar, deși poate părea absurd, conceptul de empatie este acum atât de îndepărtat, încât tinerii încep să nu mai înțeleagă sensul acestuia. În schimb, ei preferă să răspundă cu un GIF amuzant la un mesaj trist sau cu un „emoji” care să rezume totul. Dar unde este emoția reală?

Clicuri care rănesc și mesaje care lasă cicatrici

Nu doar lipsa interacțiunilor reale este o problemă. În lumea digitală, feedback-ul este instant, dar superficial. Un like, un share sau un emoji nu reflectă întotdeauna starea reală a celui care le primește. Tinerii devin tot mai obișnuiți să ofere reacții rapide și lipsite de implicare. Cum ar putea să înțeleagă complexitatea emoțiilor unei persoane dacă interacțiunile lor sunt comprimate în doar câteva secunde?

„Am dat unfollow unui prieten care părea supărat tot timpul”, spune Andrei, un băiat de 15 ani, care mărturisește că simpla idee de a avea de-a face cu emoțiile complexe ale altcuiva îl face să se simtă inconfortabil. În loc să își întrebe prietenul ce se întâmplă sau să îi ofere sprijin, a preferat să apese un buton și să-l elimine din feed-ul său. O acțiune banală pentru Andrei, dar care poate avea consecințe emoționale profunde pentru prietenul său.

Generația „swipe” și riscurile superficialității

Tinerii de astăzi, care își desfășoară viața între postări, filtre și swipe-uri rapide, riscă să-și piardă capacitatea de a forma conexiuni autentice. „Ei sunt într-o continuă căutare de validare instantanee, adesea judecându-și propria valoare pe baza numărului de aprecieri și comentarii pe care le primesc. Aceasta nu doar că îi face mai vulnerabili din punct de vedere emoțional, dar le și știrbește capacitatea de a înțelege adevăratele nevoi emoționale ale celor din jur”, a atras atenția psihoterapeutul Letiția Popa. Ea avertizează că această superficialitate digitală poate avea consecințe devastatoare pe termen lung. Un studiu recent arată că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor afectează dezvoltarea zonelor creierului responsabile de empatie și înțelegerea celorlalți. În esență, tinerii care trăiesc mai mult în lumi virtuale riscă să devină străini într-o lume reală care necesită compasiune și răbdare.

Deconectarea de la sine și de la ceilalți

Paradoxal, deși tehnologia promite conectarea instantanee, ea poate genera o izolare profundă. Florin, un adolescent de 16 ani, a început să petreacă tot mai puțin timp cu prietenii săi în afara jocurilor online. „Avem tot timpul ceva de făcut pe net, nu mai e nevoie să ne întâlnim. Oricum, ne vedem acolo”, explică el. Dar adevărul este că întâlnirile virtuale nu pot înlocui contactul uman real, iar Florin recunoaște că în rarele momente când iese cu prietenii, conversațiile sunt scurte și lipsite de profunzime. Pe măsură ce interacțiunile fizice scad, izolarea crește, iar empatia devine o trăsătură în pericol de dispariție. Lipsa experiențelor comune din viața reală, unde emoțiile sunt trăite la intensitate maximă și reacțiile sunt autentice, îi face pe tineri să nu mai fie capabili să recunoască suferința sau bucuria din ochii celorlalți. Poate unul dintre cele mai grave efecte ale tehnologiei asupra tinerilor este faptul că aceștia devin deconectați nu doar de la ceilalți, ci și de la propriile lor emoții. Un simplu exemplu este capacitatea de a-și exprima sentimentele.

Cum putem schimba această direcție periculoasă? Soluția nu este să eliminăm complet tehnologia – este deja o parte integrantă a vieții noastre. Dar poate că este nevoie să ne regândim cum o folosim și ce priorități avem. O posibilă cale de a restabili empatia ar fi să reintroducem activități care necesită interacțiuni umane reale – jocuri în aer liber, activități de grup, discuții față în față.

Educația joacă, de asemenea, un rol esențial. Profesorii și părinții trebuie să își asume responsabilitatea de a învăța copiii să fie conștienți de emoțiile lor și ale celorlalți. Exerciții simple de recunoaștere a emoțiilor, de ascultare activă și de dialog deschis pot contribui la reconstrucția empatiei.

Specialiștii atrag atenția că acești copii pot ajunge să aibă dificultăți majore în gestionarea conflictelor sau în exprimarea adecvată a sentimentelor. În viața profesională, aceleași dificultăți pot duce la lipsa colaborării eficiente sau incapacitatea de a oferi sprijin colegilor de echipă. Așadar, într-o lume din ce în ce mai „conectată,” riscul este ca tinerii să fie de fapt mai deconectați ca oricând, lipsiți de acele abilități esențiale care ne fac umani.

Râsul care vindecă

Întrebarea care vine automat este: Ce putem face pentru a recâștiga empatia pierdută? Una dintre soluții ar putea fi limitarea timpului petrecut în fața ecranelor și încurajarea interacțiunilor directe. Ar trebui să începem cu lucrurile mici: jocuri de societate în loc de jocuri video, discuții față în față în loc de mesaje pe WhatsApp și îmbrățișări reale în loc de „like-uri” virtuale.

Un alt pas important este educarea copiilor și tinerilor despre importanța empatiei. Aceasta nu este doar o abilitate de viață, ci o valoare esențială pentru a putea înțelege lumea din jur. Poate ar trebui să avem cursuri de „empatie digitală” în școli, unde elevii să învețe cum să folosească tehnologia în mod responsabil și să nu uite de emoțiile celor din jur.

În final, să nu uităm că râsul este cel mai bun medicament. Poate că soluția este să ne îndreptăm atenția către situațiile amuzante care apar din supradoza de tehnologie și să începem să facem haz de necaz. Imaginează-ți cum ar arăta un concurs între copii: „Cine poate trimite mai multe mesaje pline de empatie în loc de emoji-uri?” Sau „Cine poate avea o conversație reală fără să verifice telefonul?” În fond, nevoia de conexiune este una umană, iar tehnologia nu ar trebui să ne oprească să fim empatici, ci să ne ajute să găsim noi modalități de a ne exprima emoțiile, cu un clic și un zâmbet.

Maura ANGHEL

Ce viitor ne așteaptă dacă nu reușim să readucem empatia în prim-plan? O societate în care indivizii sunt mai deconectați ca niciodată, incapabili să formeze relații autentice și să răspundă nevoilor emoționale ale celorlalți. Și mai alarmant, o generație care își va baza valoarea personală pe metrici digitali în loc de conexiuni umane reale.