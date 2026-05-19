INIMO - Iașul dă din nou tonul solidarității

Iașul se pregătește pentru unul dintre cele mai emoționante și spectaculoase momente ale acestei primăveri! Sâmbătă, 23 mai, de la ora 17:00, sute de oameni vor transforma străzile orașului într-un adevărat marș al solidarității și speranței, odată cu startul oficial al pregătirilor pentru festivalul INIMO 2026.

Peste 300 de voluntari INIMO, tineri care au ales să dăruiască din timpul și energia lor pentru copiii mai puțin favorizați, vor porni într-un traseu simbolic al binelui, al emoției și al comunității. Marșul va începe din Parcul Expoziției din Copou și va traversa orașul până în Piața Palatului Culturii - locul unde, și în acest an, inima festivalului INIMO va bate pentru mii de copii și familii.

Va fi mai mult decât o simplă plimbare. Va fi o demonstrație impresionantă de solidaritate, culoare, energie și implicare, într-un oraș care continuă să arate că știe să se mobilizeze atunci când vine vorba despre fapte bune. Muzică, entuziasm, emoție și sute de voluntari vor transforma centrul Iașului într-un spectacol viu al generozității.

Organizatorii îi invită pe ieșeni să se alăture marșului fie încă de la plecare, din Copou, fie să întâmpine coloana voluntarilor în Piața Palatului Culturii. Fiecare pas făcut împreună înseamnă susținere pentru copiii sprijiniți prin proiectele „Glasul Vieții” și încă o dovadă că binele poate uni un întreg oraș.

„Vă mulțumim pentru fiecare rând scris și pentru fiecare cadru filmat în sprijinul copiilor de la Glasul Vieții. Ne vedem sâmbătă!”, transmit organizatorii, care promit un eveniment plin de emoție și momente speciale.

Iașul dă din nou tonul solidarității. Sâmbătă, ora 17:00, din Copou până la Palat, orașul va merge în pas cu INIMO.