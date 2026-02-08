* în cel mai greu moment, familiile ajung să cumpere pe repede înainte un amestec de servicii, taxe și „mărunțișuri” care, adunate, împing factura de la câteva mii de lei la sume comparabile cu o lună bună de venituri * cheltuielile pot ajunge până la câteva mii de euro

În ziua în care moare cineva, doliul nu vine singur. Vine cu telefoane, acte, drumuri, ore limită. Iar piața din jurul înmormântării știe foarte bine că, atunci, oamenii nu mai au răbdare să compare, să negocieze sau să întrebe de trei ori. Așa apare cuvântul care a schimbat totul: „pachet”. Nu pentru că familiile ar vrea lux, ci pentru că presiunea timpului transformă orice decizie într-o achiziție rapidă. Pachet minim, pachet economic, pachet standard, pachet premium. În câteva ore, ritualul devine coș de cumpărături.

1.000 de euro, cel mai ieftin ultim drum…

Costul unei înmormântări în Iași, în 2026, se construiește din două realități care se lovesc una de alta. Prima e partea rigidă, „pe care n-o ocolești”: taxele de cimitir și serviciile de bază legate de înhumare, care includ lucruri concrete, de la săparea gropii și înhumare până la depunerea la casa mortuară ori accesul auto. A doua e partea mare, elastică, „care îți schimbă total suma”: oferta firmei funerare, ambalată în pachete, cu produse și servicii incluse în funcție de nivelul ales. În tot acest timp, mai există un al treilea strat, aproape invizibil, care face diferența dintre „am rezolvat” și „ne-am îngropat în datorii”: cheltuielile adiacente, cele care par mici pe moment, dar îți ridică totalul cu mii de lei.

În practică, o înmormântare „de bază”, cu un pachet minim și cu taxele uzuale de cimitir, ajunge frecvent în zona de aproximativ 5.500–6.100 lei, în funcție de situația locului de veci și a concesiunii. De aici începe însă urcușul. Dacă alegi un pachet standard, factura sare spre 8.000–9.000 lei, iar când intri în zona premium – cu servicii extinse, produse mai scumpe și organizare completă – totalul poate depăși 12.000 lei și urcă ușor către 15.000 lei, mai ales dacă apar drumuri suplimentare, solicitări urgente sau cheltuieli mari cu coroane și pomeniri. Diferența nu vine doar din „cât de scump e sicriul”, ci din câte lucruri ajungi să cumperi ca să nu mai ai nimic de făcut, pentru că nu mai poți.

Aici se vede cel mai limpede ideea de „lux”. Nu vorbim neapărat despre opulență, ci despre posibilitatea de a alege fără să fii strâns cu ușa. Lux devine să ai deja loc de veci rezolvat, să nu ai nevoie de soluții rapide în afara programului, să nu te împingă timpul să accepti primul pachet propus. Lux devine să înțelegi din start ce e obligatoriu și ce e opțional, pentru că, în mod paradoxal, cele mai mari sume se nasc din opțiuni luate pe fugă. Transportul e un exemplu clasic: poate fi inclus în pachet, dar fiecare drum în plus, fiecare rută mai lungă, fiecare oră atipică împinge costul. La fel și organizarea pomenirilor: pachete, colivă, colaci, apă, vin, mâncare, sala. Sunt lucruri care par de bun-simț și greu de refuzat, dar care se adună rapid, tocmai fiindcă nimeni nu le socotește ca pe o singură cheltuială.

Ajutorul de deces poate acoperi o parte importantă din total, mai ales în scenariile minim și, uneori, standard. Dar el nu garantează o înmormântare „fără stres financiar”, pentru că diferența dintre „acoperă” și „nu acoperă” nu e dată doar de suma primită, ci de nivelul pachetului ales și de cheltuielile care vin din urmă, în zilele următoare. De multe ori, oamenii descoperă că banii se duc nu într-un singur loc, ci în zece locuri diferite, iar asta face ca nota finală să pară inevitabil mai mare decât orice estimare.

În fond, subiectul nu e doar despre cifre, ci despre cum un moment de vulnerabilitate a fost transformat într-o piață pe trepte. În Iași, înmormântarea devine un lux în clipa în care nu mai ai timp să alegi lucid. Iar dacă vrei să înțelegi costul real, trebuie să pleci de la această propoziție simplă: nu plătești „o înmormântare”, plătești o sumă de decizii luate sub presiune. Dacă înțelegi asta, înțelegi și de ce o factură poate porni de la 5.500 lei și poate depăși 15.000 lei fără să pară, pe parcurs, că ai făcut ceva extraordinar.

Dan DIMA