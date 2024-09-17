„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Inspectorul şpăgar a rămas şi fără serviciu, şi fără aerul condiţionat

La începutul acestui an, Ovidiu T. a fost esemnat ca membru în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor pentru imobilul ridicat de un anume C.P. Inspector în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, Ovidiu a cerut beneficiarului o şpagă consistentă pentru efortul de a-şi pune semnătura pe actul fără de care C.P. nu putea intabula. A pretins şase aparate de aer condiţionat.

Constructorul s-a făcut că acceptă, dar a anunţat autorităţile, care au intrat imediat pe firul afacerii. Organele de cercetare penală au marcat criminalistic aparatele de aer condiţionat, cu inscripţia „282/260/P/2024”, după care bunurile au ajuns în posesia inspectorului, acesta depozitându-le, pentru moment, într-o boxă ce o deţinea la subsolul unui bloc.

Ovidiu fusese filat discret şi, pe 20 mai a.c., a avut loc percheziţia domiciliară. Iniţial, a negat că ar fi ceva în neregulă cu aparatele de aer condiţionat, susţinând că le-a cumpărat cu factură. Dar, când i-au fost arătate marcajele criminalistice, n-a avut încotro şi a spus adevărul. Sperând la o pedeapsă cât mai blândă, a semnat, trei săptămâni mai târziu, acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Ca atare, prin sentinţa de alaltăieri, a primit o pedeapsă cu suspendare. Dar a rămas şi fără aparatele de aer condiţionat, şi fără serviciu. I s-a interzis expres, prin hotărârea judecătorească să mai ocupe funcţia de inspector. Claudiu CONSTANTIN

 

