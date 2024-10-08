* „Efectele toxice cele mai grave apar după consumul de ciuperci necomestibile, însă uneori și ciupercile comestibile crescute pe un sol impregnat de substanțe toxice pot avea efecte nocive, dar și de modul de conservare și preparare și cantitatea ingerată”, susțin medicii

În această perioadă a anului, la marginea pădurilor din jurul Iașului, pot fi observate foarte multe persoane care pun spre vânzare ciuperci proaspăt culese, iar numărul celor care opresc pentru a cumpăra nu este deloc unul mic. Acest lucru poate reprezenta un pericol real pentru sănătate, susțin cadrele medicale, deoarece o eventuală intoxicație ar putea fi chiar mortală.

„Atenție, intoxicația cu ciuperci poate fi mortală. Nu vă jucați cu așa ceva. Mulți pacienți ajung la urgențe în această perioadă. Toți au mâncat ciuperci culese din pădure sau comercializate pe trotuar fără aviz fitosanitar. Numărul și gravitatea acestor intoxicații cresc în această perioadă. Lipsa unui minim de măsuri de precauție face ca tot mai mulți copii să ajungă la urgențe în stare critică iar riscul instalării de efecte nocive după consumul de ciuperci depinde de specia de ciupercă. Efectele toxice cele mai grave apar după consumul de ciuperci necomestibile, însă uneori și ciupercile comestibile crescute pe un sol impregnat de substanțe toxice pot avea efecte nocive dar și de modul de conservare și preparare și cantitatea ingerată”, a precizat dr. Tudor Ciuhodaru.

Care sunt simptomele unei intoxicații cu ciuperci sau bureți

Conform cadrelor medicale, cei care aleg să consume bureți vânduți pe marginea șoselei se expun unui real pericol. Simptomele date de o intoxicație pot fi extrem de „zgomotoase”, iar acestea pot conduce, ce foarte multe ori, la deces. Totodată, specialiștii vorbesc și despre categoriile de persoane care sunt cele mai expuse pericolului. „Simptomele intoxicației sunt nespecifice. Ne putem gândi la intoxicația cu ciuperci atunci când apar stări de greață, vomă, creșterea ritmului respirației, transpirație, salivație abundentă, amețeli, slăbiciune, tulburări de vedere, îngustarea pupilelor, dureri abdominale, diaree. Ele devin sugestive doar în contextul evidențierii în antecedente (2-15 ore) a consumului de ciuperci sau atunci când apar la mai mulți consumatori ai aceluiași prânz de ciuperci. Gravitatea intoxicatiei depinde de specia de ciupercă și reactivitatea individuală. Copiii și cei cu patologie asociată hepato-renală au o susceptibilitate crescută și pot dezvolta rapid o simptomatologie zgomotoasă. La acești pacienți aunt adesea formele clinice grave cu evoluție spre comă hepatică, de multe ori cu sfârșit letal”, adaugă medicul ieșean. Cristian ANDREI