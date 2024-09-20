Într-o singură zi, 12 hoţi au scăpat de urmărirea penală

* performanţa aparţine magistraţilor de la Judecătoria Paşcani * e vorba de furturi vechi, cu autori necunoscuţi, prejudicii relativ mici, în cea mai mare parte nerecuperate * aproape jumătate dintre păgubiţi au fost de acord să-şi retragă plângerile prealabile

Ziua de miercuri, 18 septembrie 2024, a intrat în istoria Judecătoriei Paşcani datorită numeroaselor soluţii de „renunţare la urmărirea penală”. E vorba de nu mai puţin de 12 cazuri de furt calificat, fapte petrecute în urmă cu ceva ani. Cel mai vechi datează din 2019, cel mai nou fiind din 2022. Cu toate eforturile depuse de poliţişti, doar un singur autor a fost identificat, dar acesta era chiar vecinul părţii vătămate, cei doi s-au împăcat, hoţul de circumstanţă rămânând cu cazierul curat.

Obiectele furturilor, dintre cele mai diverse...

Vecinul i-a înapoiat capacul de WC şi aspiratorul. A scăpat, astfel, de proces

Cum spuneam, din cele 12 dosare soluţionate, miercuri, cu renunţarea la urmărirea penală, într-un singur caz făptaşul a fost depistat. E vorba de Andrei V., locuitor al unui sat din apropiere de Paşcani, care a forţat, în două rânduri, gospodăria vecinului Ioan I. Prima dată, la începutul anului 2021, când Andrei a scos, dintr-o anexă a casei lui Ioan, mai multe haine, o saltea şi o bucată dintr-o sobă. N-a putut-o dezmembra pe toată, s-a mulţumit doar cu un fragment.

Următorul atac n-a fost nici el prea mănos, doar un aspirator vechi şi un capac de WC, intens folosit.

Întreaga pagubă a fost estimată la aproximativ 2.000 lei, s-au recuperat doar obiectele sustrase cu ocazia celui de-al doilea raid. De fapt, doar acesta a fost dovedit a-l fi avut autor pe Andrei. Precedentul, cu hainele, salteaua şi bucata de sobă, a rămas cu A.N. (autori necunoscuţi).

Motivarea instanţei: „în concret, nu există un interes public în continuarea urmăririi penale, ţinând cont că ele, consecinţele faptelor sunt minore, nu au fost comise printr-un mod de operare care să denote prin el însuşi o periculozitate sporită a faptei, nu a produs consecinţe grave pentru persoana vătămată şi pentru societate, de poziţia persoanei vătămate, care a declarat faptul că nu mai doreşte continuarea cercetărilor în cauză, iar eforturile organelor de cercetare penală pentru desfăşurarea procesului ar fi vădit disproporţionate prin raportare la valoarea relativ mică a prejudiciului”.

Un generator electric, lăsat de izbelişte, în casa scării şi capacile de la roţile maşinii

Am mai scris şi în alte rânduri că, deseori, hoţii dovedesc o imaginaţie debordantă şi fură cele mai neaşteptate lucruri. De pildă, în noaptea de 15 spre 16 septembrie 2022, păşcăneanul Ioan T. a rămas fără generatorul electric. Îl ţinea, de ani de zile, în casa scării, în dreapta uşii apartamentului său. Nu s-a gândit nicio clipă că ar exista cineva în stare să fură aşa ceva. Pentru că generatorul respectiv are peste 30 kg, e greu manevrabil şi necesită multă putere pentru a-l coborî pe scări.

Poliţiştii n-au găsit niciun indiciu care să-i ducă la descoperirea făptaşului/făptaşilor, victima s-a plictisit de aşteptare şi a dat declaraţie cum că nu mai doreşte continuarea urmăririi penale. Magistraţii n-au avut încotro, au ţinut cont de doleanţa sa.

La fel au stat lucrurile şi în privinţa furtului de la o societate comercială din oraş. În noaptea de 1 februarie 2022, autori necunoscuţi au sustras capacele ornamentale de la roţile unui autoturism parcat pe strada unde se află sediul firmei.

Un rotopercutor cu burghie şi nouă borcane cu brânză

Nu s-a putut face nicio legătură între cele două infracţiuni comise în noaptea de 22 spre 23 octombrie 2019, pare să fi fost o simplă coincidenţă temporală. Mai întâi, o spargere a beciului unui anume Georgian E., hoţii au plecat de-acolo cu un rotopercutor cu burghie şi nouă borcane cu brânză frământată, valoarea estimată a prejudiciului fiind de 700 lei.

Următorului atac i-a căzut victimă Liliana V. Din curtea gospodăriei ei s-au „evaporat” două biciclete pentru adulţi. Destul de uzate, proprietara apreciind că, la un loc, bicicletele n-ar face mai mult de 400 euro.

Nu s-a recuperat nimic, n-a fost identificat niciun hoţ: „deşi s-au făcut eforturi din partea organelor de urmărire penală, nu s-a reuşit identificarea autorilor faptei”. În plus, „nu există un interes public în continuarea urmăririi penale, raportat la conţinutul faptei, modul şi mijloacele de săvârşire, împrejurările concrete de săvârşire a faptei şi la urmările produse”. Aşadar, renunţare la urmărirea penală.

27 arbori tăiaţi, puţin peste un metru cub de material lemnos

În alte trei dosare din cele închise miercuri de către Judecătoria Paşcani e vorba de tăieri ilegale de arbori şi furt de material lemnos. De fapt, nişte copăcei cam vai de mama lor. Părţile vătămate, Ocolul Silvic Podu Iloaie şi Ocolul Silvic Paşcani. Prima dată, s-au furat trei arbuşti, în volum total de 0,126 metri cubi. La preţul de piaţă, nu s-ar obţine nici 50 lei.

Din Codrii Paşcanilor, recolta a fost niţel mai mare. Tot nişte „crengi”, dacă avem în vedere că, din 24 copăcei, s-a strâns abia un metru cub de material lemnos. În valoare de 195 lei.

Faptele datează din a doua jumătate a anului 2022, s-au făcut investigaţii intense, dar nici urmă de hoţ. Aşa că, sătui să tot aştepte rezultatele anchetelor, cei doi pădurari au plătit din banii lor contravaloarea prejudiciilor, au declarat că nu mai doresc continuarea cercetărilor şi nu mai au nicio pretenţie. Asta s-a şi întâmplat.

Al treilea dosar chiar stârneşte hohote de râs. Oamenii legii (poliţişti, procuror) s-au chinuit mai bine de un an ca să dea de urmele unui hoţ ce tăiase un arbust dintr-o pădure a Ocolului Silvic Podu Iloaie şi plecase cu el. Anchetă degeaba, niciun spor. Prejudiciul, infim: 20 lei. Nici cât un pachet de ţigări.

N-au tentat bijuteriile ori toaletele femeilor. Ci chestii mult mai prozaice: un suport de circular, o bormaşină şi două covoare

Ultimele patru dosare soluţionate, miercuri, cu „renunţarea la urmărirea penală” au ca părţi vătămate patru femei. Doamnele n-au rămas fără bijuterii scumpe ori haine de firmă, au fost deposedate de bunuri mult mai prozaice, ce ar proveni, mai degrabă, din atelierul unui meşteşugar. Excepţie face Magda I., care a rămas fără capacele de la roţile maşinii, în rest e vorba de scule şi aparate.

Aurica Ţ. s-a trezit, în dimineaţa de 27 martie 2023, că i-a dispărut din curte suportul metalic pentru circular. În plângerea depusă la poliţie, l-a evaluat la 300 lei. Irinei P. îi place mai mult în atelier, decât în bucătărie. Are, în magazia de lângă casă, un banc de lucru, bormaşină, fierăstraie şi altele din astea. Are bormaşină, că şi-a cumpărat una nouă. Cea veche i-a fost furată acum doi ani. Nu se ştie nici acum de către cine. Atunci i-au dispărut şi alte scule, paguba fiind de aproape 2.500 lei. Cu trecerea timpului, Irina s-a plictisit aşteptând şi nu mai doreşte continuarea urmăririi penale.

În fine, ultima victimă care şi-a luat adio de la gândul recuperării bunurilor furate e Gabriela P. Femeia uitase în spatele casei două covoare, a rămas fără ele într-o noapte, acum cinci ani, nici urmă de hoţ. A procedat ca şi Irina, magistraţii şi procurorii au fost în ton cu ele. Prejudicii mici, nu există interes public, răufăcătorii au scăpat.

***

În concluzie, România e tărâmul ideal pentru micile găinării, micile furtişaguri. În urmă cu ceva vreme, am detaliat despre soarta lejeră a hoţilor de supermarket. Prinşi uşor, sentinţe simbolice. Dar cei care operează în alte zone, unde nu sunt camere de supraveghere, cei care nu se lăcomesc şi reuşesc să scape neprinşi în prima lună, scapă pentru totdeauna. Prin hotărâri judecătoreşti. Marcel FLUERARU