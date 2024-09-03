Intrarea la muzeele ieșeni, gratuită!

Ieşenii și turiștii aflați în vizită în capitala Moldovei vor putea vizita gratuit marți, 3 septembrie, unităţile din subordinea Muzeului Național al Literaturii Române (MNLR), în cadrul proiectului iniţiat de Consiliul Judeţean (CJ) privind accesul liber în muzee în prima zi de marți a fiecărei luni. Cu această ocazie vor putea fi vizitate gratuit Casa Muzeelor (Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Poeziei, Muzeul Literaturii Române, Muzeul Copilăriei în Comunism), Muzeul „Nicolae Gane”, Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca, Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, Muzeul „Sfântul Ierarh Dosoftei – Mitropolitul, Muzeul „Mihai Eminescu”, Colecția „Istoria Teatrului Românesc”, Muzeul „Otilia Cazimir”, Muzeul „George Topîrceanu”, Muzeul „Mihai Codreanu”, Muzeul „Mihail Sadoveanu” şi Muzeul „Vasile Alecsandri” de la Mirceşti. Muzeele vor funcționa după programul obișnuit de vizitare, cuprins între orele 10 – 17 (ora 16.30 – eliberarea ultimului bilet de intrare).