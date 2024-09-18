Inundațiile au afectat peste 460 de locuințe din Vaslui

Prefectul judeţului Vaslui, Daniel Onofrei, a declarat, miercuri, că autorităţile locale din unităţile administrativ-teritoriale în care s-au produs inundaţii au raportat un număr de 463 de locuinţe afectate.

Echipe formate din specialişti ai mai multor instituţii evaluează în teren pagubele produse de fenomenele meteorologice extreme înregistrate în ultimele zile la nivelul judeţului.

"În urma inundaţiilor care au lovit judeţul Vaslui în ultimele zile, evaluarea pagubelor este în plină desfăşurare. Echipe mixte formate din angajaţi ai Prefecturii Vaslui, Consiliului Judeţean, ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, ai Inspectoratului de Stat în Construcţii şi de la Apele Române se află la faţa locului pentru a centraliza datele necesare. Până în acest moment, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a finalizat situaţia locuinţelor afectate din judeţul Vaslui. Conform rapoartelor primite, autorităţile locale au solicitat sprijin pentru 463 de locuinţe afectate de inundaţii. Vă asigurăm că toate resursele noastre sunt concentrate pentru a gestiona această situaţie cât mai eficient posibil", a declarat, pentru AGERPRES, Daniel Onofrei.

Prefectul a subliniat că pentru a veni în sprijinul persoanelor sinistrate, au fost pregătite două tabere la Bârlad şi Huşi, capabile să-i găzduiască pe cei afectaţi de aceste calamităţi.

Zeci de pompieri, jandarmi şi poliţişti sunt mobilizaţi pentru a oferi asistenţa necesară şi sprijinul logistic comunităţilor afectate, a mai spus prefectul.