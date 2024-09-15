Inundațiile au făcut prăpăd și in județul Vaslui. Zeci de persoane, printre care şi copii, au fost evacuate

În urma inundaţiilor, mai multe persoane, printre care și copii, au fost evacuate din locuinșele lor, în județul Vaslui. ISU a precizat că situațiile cele mai dificile s-au înregistrat în localităţile Murgeni, Gara Banca, Zorleni, Trestiana, Griviţa, Măluşteni, Fălciu, Gara Docăneasa, Vinderei, Lunca Banului, Rânzeşti, Bârlad şi Bogdăneşti.

"Pentru gestionarea situaţiei în mod eficient, în judeţ a fost activată gruparea operativă, concomitent fiind crescută capacitatea operaţională, toate cadrele aflate în ture libere fiind chemate la serviciu. În sprijinul comunităţilor afectate au acţionat în teren peste 100 de pompieri, precum şi 22 de mijloace de intervenţie. De asemenea, în sprijinul forţelor din teren au acţionat şi încă mai acţionează persoane din cadrul autorităţilor administraţiei locale şi structurilor locale ale instituţiilor şi autorităţilor cu atribuţii în asigurarea răspunsului în cazul producerii unor situaţii deosebite", a informat duminică dimineaţa ISU Vaslui.

La nivelul judeţului Vaslui au fost emise patru mesaje de informare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT, iar două tabere destinate persoanelor evacuate sunt operaţionalizate în municipiile Bârlad şi Huşi.

În urma fenomenelor meteo înregistrate, aproape 1.200 de consumatori au rămas fără energie electrică, în localităţile Obârşeni, Lipovăţ, Corbu, Bogdăneşti, Sărăţeni, Griviţa şi Murgeni, mai multe echipe de intervenţie ale distribuitorului zonal de energie lucrând pentru repunerea în funcţiune a instalaţiilor.