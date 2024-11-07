Invitație la conferința „Educație, etică și moralitate sexuală în spațiul public”

Vineri, 8 noiembrie, de la ora 19:00, ieșenii sunt invitați la conferința „Educație, etică și moralitate sexuală în spațiul public. Cum a acaparat stânga educația în Occident și ce facem pentru copiii și familiile noastre?”, anunță Liga Studenților Iași, organizatorul evenimentului.

Conferința îi va avea ca invitați pe părintele Dan Damaschin (Asociația Glasul Vieții), cunoscut pentru ampla sa lucrare misionară și pe Lucian Vâlsan (Freedom Alternative Network), influent consultant politic și autor al podcastului „Alternativa Libertății”, care vor oferi soluții concrete la provocările ideologiilor progresiste.

Evenimentul are loc în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Evenimentul are loc cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.

Intrarea este Liberă.