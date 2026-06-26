Ion H. Ciubotaru, omagiat la Muzeul Etnografic din Iași

* o expoziție temporară deschisă la Muzeul Etnografic al Moldovei readuce în atenția publicului memoria profesorului Ion H. Ciubotaru, unul dintre marii cercetători ai satului românesc

Muzeul Etnografic al Moldovei deschide o expoziție cu o puternică încărcătură culturală și memorială, dedicată profesorului și etnologului Ion H. Ciubotaru, una dintre personalitățile care au cercetat, explicat și păstrat memoria satului românesc.

Expoziția temporară „Memoria profesorului Ion H. Ciubotaru în patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei” poate fi vizitată în perioada 30 iunie – 30 august 2026, în spațiul Muzeului Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Născut la 28 ianuarie 1940, în Arborea, județul Botoșani, și trecut la cele veșnice pe 31 decembrie 2025, la Iași, Ion H. Ciubotaru a fost unul dintre cei mai importanți cercetători de teren ai culturii tradiționale. Activitatea sa științifică s-a desfășurat, în cea mai mare parte, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iași.

Peste 2.000 de piese donate patrimoniului muzeal

Legătura profesorului Ion H. Ciubotaru cu Muzeul Etnografic al Moldovei a început încă din primii ani ai carierei sale. Între 1966 și 1968, acesta a fost angajat al muzeului ieșean, instituție de care a rămas apropiat întreaga viață.

De-a lungul timpului, cercetătorul a contribuit la promovarea patrimoniului cultural aflat în grija muzeului, a sprijinit publicațiile instituției și a îmbogățit colecțiile cu peste 2.000 de piese. O parte dintre acestea vor putea fi văzute de public în cadrul expoziției temporare.

Vizitatorii vor descoperi o selecție de obiecte din lemn și ceramică, ștergare, scoarțe, icoane și lucrări de artă naivă, toate legate de universul cercetării etnografice și de memoria comunităților rurale din Moldova.

Un omagiu adus celui care a iubit satul românesc

Expoziția este construită ca un gest de recunoștință față de un cercetător care a înțeles satul nu ca pe o imagine pitorească, ci ca pe un spațiu viu, cu ritualuri, meșteșuguri, credințe, povești și obiecte încărcate de sens.

„Vă invităm să descoperiți această expoziție, care constituie un omagiu adus regretatului profesor și cercetător Ion H. Ciubotaru, cel care atât de mult a iubit satul românesc și Muzeul Etnografic al Moldovei, încât numele său nu va fi niciodată uitat”, afirmă Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Pentru Iași, evenimentul are și o miză identitară. Muzeul Etnografic al Moldovei nu prezintă doar obiecte vechi, ci păstrează fragmente din viața unor comunități, din felul în care oamenii au muncit, au sărbătorit, au locuit și au transmis mai departe forme de cultură populară.

Maura ANGHEL