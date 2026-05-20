IPJ Iași a distrus aproape o tonă de droguri!

* drogurile și bunurile contaminate cu substanțe interzise au fost distruse la Inspectoratul de Poliție Județean Iași, într-o operațiune de amploare desfășurată sub supravegherea autorităților competente

Potrivit reprezentanților IPJ Iași, în data de 19 mai au fost distruse 920 de kilograme de substanțe stupefiante și bunuri purtătoare de urme de droguri, aflate sub control național. Este vorba despre heroină, cocaină, cannabis, rezină de cannabis, amfetamină, MDMA, dar și diverse obiecte contaminate cu urme de substanțe interzise.

Drogurile proveneau din mai multe dosare penale soluționate definitiv de instanțele de judecată, iar distrugerea acestora s-a realizat cu ajutorul unui operator autorizat pentru neutralizarea substanțelor periculoase.

Operațiunea a fost desfășurată conform prevederilor Legea nr. 143/2000, care stabilește că toate drogurile ridicate în vederea confiscării trebuie distruse.

Procesul de distrugere s-a desfășurat în prezența unei comisii formate din reprezentanți ai sistemului judiciar, ai structurilor antidrog, ai Ministerului Mediului și ai Poliției Române, conform procedurilor legale privind gestionarea probelor și a substanțelor aflate sub control.

Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni sunt organizate periodic, pentru eliminarea definitivă din circuit a drogurilor confiscate în urma anchetelor privind traficul și consumul ilicit de substanțe interzise. Andrei TURCU