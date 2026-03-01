IRO Iași  declanșează cea mai amplă campanie de prevenţie oncologică

* din acest an, Institutul Regional de Oncologie Iaşi aduce în judeţele Iaşi, Suceava, Botoşani, Bacău, Neamţ şi Vaslui trei dintre cele mai importante programe de prevenţie oncologică derulate vreodată în regiune * toate sunt dedicate persoanelor vulnerabile din punct de vedere socio-economic sau medical şi sunt finanţate din fonduri europene

Cancerul nu doare la început. De cele mai multe ori nu anunţă, iar când apar simptomele, uneori este prea târziu. Tocmai de aceea, screeningul poate salva vieţi înainte ca boala să se manifeste.

Programele ce vor fi derulate de IRO, în următorii ani, sunt dedicate persoanelor vulnerabile din punct de vedere socio-economic sau medical şi sunt finanţate din fonduri europene.

Este vorba despre screening pentru cancer colorectal, cancer de sân şi cancer de col uterin - trei dintre cele mai frecvente tipuri de cancer, dar şi printre cele mai tratabile atunci când sunt descoperite la timp.

Cancerul colorectal - test simplu, şansă uriaşă

Prin programul COLONPREV, femeile şi bărbaţii cu vârste între 50 şi 74 de ani vor putea beneficia gratuit de testare FIT pentru depistarea hemoragiilor oculte. Un test simplu, neinvaziv, care poate semnala existenţa unei probleme înainte ca aceasta să devină gravă.

Proiectul, în valoare de 35,54 milioane lei (din care peste 30 de milioane reprezintă fonduri nerambursabile), se va derula până la finalul anului 2029 şi este destinat în special persoanelor neasigurate, beneficiarilor de venit minim de incluziune, persoanelor cu dizabilităţi sau celor din comunităţi marginalizate.

Specialiştii atrag atenţia că depistat în stadiu incipient, cancerul colorectal are şanse mari de tratament şi supravieţuire.

Cancerul de sân - diagnostic timpuriu prin mamografii gratuite

Programul DARIA aduce mamografii digitale cu dublă citire pentru femeile cu vârste între 50 şi 69 de ani. Până la sfârşitul anului 2029 vor fi informate şi mobilizate peste 149.000 de femei vulnerabile, iar minimum 119.000 vor beneficia efectiv de testare gratuită.

Valoarea contractului gestionat de IRO Iaşi este de 24,77 milioane lei, aproape integral fonduri nerambursabile. „În cadrul proiectului vor fi înfiinţate şi dotate centre regionale de prevenţie, vor fi utilizate unităţi mobile pentru zonele greu accesibile şi vor fi formaţi sute de specialişti implicaţi în diagnostic şi consiliere”, spune Mirela Grosu, managerul IRO Iaşi.

În cazul cancerului de sân, diferenţa dintre un diagnostic timpuriu şi unul tardiv înseamnă, de multe ori, diferenţa dintre o intervenţie limitată şi un tratament complex, agresiv.

Cancerul de col uterin - prevenţie prin testare HPV

Al treilea proiect, CLARA, vizează testarea HPV pentru femeile cu vârste între 25 şi 65 de ani. IRO Iaşi este partener în cadrul programului coordonat de Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti.

În cadrul acestui proiect de anvergură naţională, peste 217.000 de femei vulnerabile vor beneficia de testare, iar alte peste 271.000 vor fi informate şi consiliate. Bugetul total al proiectului depăşeşte 258 de milioane de lei, iar partea alocată IRO Iaşi este de peste 29 de milioane, aproape integral finanţare nerambursabilă.

Cancerul de col uterin este unul dintre puţinele tipuri de cancer care pot fi prevenite aproape complet prin screening şi monitorizare corectă.

Prevenţia, un drept, nu un privilegiu

Toate cele trei programe au un obiectiv comun: acces echitabil, în timp util, la servicii medicale de prevenţie şi diagnostic precoce pentru persoane care, de cele mai multe ori, ajung prea târziu la medic din cauza lipsei resurselor. „Activitatea medicală propriu-zisă va începe în lunile următoare, data exactă urmând să fie anunţată oficial. Pentru mii de oameni din Nord-Est, aceste programe pot însemna un diagnostic pus la timp, un tratament mai uşor şi, poate cel mai important, ani câştigaţi alături de familie. În lupta cu cancerul, timpul este esenţial. Iar screeningul înseamnă timp câştigat”, spune Mirela Grosu. Laura RADU