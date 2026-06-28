Isaac Herzog, la Iași: „Privesc spre trecut, plâng pentru cei pierduți și rostesc rugăciunea Kaddish în memoria lor”

* Invitatul de onoare al ediției din acest an a Marșului Vieții este Isaac Herzog, aflat în vizită oficială în România. În discursul său, șeful statului israelian a transmis un mesaj puternic despre importanța păstrării memoriei Holocaustului și combaterea antisemitismului

Într-un moment de profundă încărcătură emoțională, Iașul comemorează astăzi 85 de ani de la Pogromul din iunie 1941, unul dintre cele mai întunecate și tragice episoade din istoria Holocaustului din România. Manifestările au loc în cadrul celei de-a XII-a ediții a Marșului Vieții, eveniment organizat în perioada 27–29 iunie de Primăria Municipiului Iași, în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Iași.

Inițiat de Rabinul Josef Wasserman, președintele Fundației pentru Promovarea și Dezvoltarea Iudaismului în România, Marșul Vieții reprezintă un apel la memorie, respect și responsabilitate față de victimele atrocităților comise în urmă cu opt decenii și jumătate.

Ceremoniile comemorative s-au desfășurat la Cimitirul Evreiesc din Iași, unde au avut loc momente militare și religioase, în prezența oficialităților române și israeliene, precum și a numeroși participanți veniți să aducă un omagiu miilor de victime ale pogromului.

Invitatul de onoare al ediției din acest an este Isaac Herzog, aflat în vizită oficială în România. În discursul său, șeful statului israelian a transmis un mesaj puternic despre importanța păstrării memoriei Holocaustului și combaterea antisemitismului.

„Am venit astăzi de la Ierusalim cu o binecuvântare a poporului Israel, cu smerenie și profundă emoție, pentru a îndeplini această solemnă datorie a memoriei, acest act de comemorare a miilor de femei, bărbați, copii și vârstnici evrei uciși pe acest pământ la Iași și în împrejurimi, între 28 iunie și 6 iulie 1941. Este datoria noastră ca fiecare generație să cunoască această istorie, să viziteze acest loc și să înțeleagă semnificația lui morală. Evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea statului Israel și reprezintă până astăzi o punte vie între România și poporul evreu. În fața recrudescenței antisemitismului avem responsabilitatea comună de a apăra adevărul, memoria și demnitatea umană. Mâine mă voi adresa Parlamentului României la București. Astăzi însă privesc spre trecut, plâng pentru cei pierduți și rostesc rugăciunea Kaddish în memoria lor”, a declarat Isaac Herzog.

Din partea autorităților române, mesajul oficial a fost transmis de Mircea Abrudean, în cadrul ceremoniei dedicate comemorării victimelor Pogromului de la Iași.

Pogromul de la Iași, desfășurat între 28 iunie și 6 iulie 1941, rămâne unul dintre cele mai grave masacre împotriva populației evreiești din România, iar Marșul Vieții continuă să fie un simbol al memoriei, al condamnării urii și intoleranței și al angajamentului de a nu permite repetarea unor asemenea tragedii.

Carmen DEACONU