IT-ul, la mare căutare printre tinerii ieșeni

În ultimii ani, domeniul IT a câștigat foarte multă popularitate la nivelul Iașului, iar acest lucru se poate observa cu ușurință datorită marilor companii care și-au făcut loc pe piața din capitala Moldovei. Astfel, numele mari de coorporații care și-au deschis sedii în Iași atrag tot mai mulți tineri care sunt în căutarea unor oportunități de angajare.

Cei mai avantajați sunt cei care au urmat studii superioare în domeniu, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” sau la Universitatea „Gheorghe Asachi”. Cu toate acestea, există foarte multe persoane care frecventează cursul de IT, pentru o reconversie profesională.

Reprezentanții unei școli private de IT au vorbit pentru „Evenimentul” despre acest subiect și au precizat că adresabilitatea a crescut considerabil în ultimii doi ani. „În momentul de față, noi instruim peste 120 de persoane. Sunt persoane tinere, cu studii superioare, care au urmat o altă facultate, nu cea de informatică. Dar, și-au dat seamă că IT-ul este un domeniu la mare căutare și că pe piața din Iași există foarte multe job-uri în acest domeniu. Astfel, avem tineri care au tot felul de locuri de muncă, de la mecanici până la arhitecți. Practic, ei încearcă să își găsească o nouă vocație, cu ajutorul nostru. Desigur, avem foarte mulți elevi care au reușit deja să se integreze pe piața muncii și care și-au găsit job-uri la companiile din Iași”, a precizat Camelia Bogdan, reprezentanta unei școli private de IT.

De ce sunt tinerii atrași de acest domeniu?

Domeniul IT reușește să atragă tot mai mulți adepți, iar companiile mari care au apărut în ultimii ani în Iași sunt un factor important, care influențează acest lucru. Clădirile de sticlă, birourile moderne și condițiile de muncă pe care le oferă angajatorii sunt doar câteva dintre criterii pe care tinerii le iau în calcul în momentul în care aleg să activeze în acest domeniu. „Trebuie să fim sinceri, tinerii sunt atrași în primul rând de salariile pe care le oferă aceste companii. Totodată, vorbim despre job-uri stabile. Angajatorii fac contracte așa cum trebuie, de cele mai multe ori pe perioadă nedeterminată, iar acest lucru îi ajută pe tineri să acceseze anumite credite, de exemplu pentru achiziția unui apartament. Numele importante de pe piața din Iași, care au apărut în ultimii ani, reprezintă un alt punct de atracție. Unii dintre elevii noștri își doresc să lucreze în astfel de companii deoarece ele oferă și foarte multe oportunități de creștere”, a mai spus Camelia Bogdan. Cristian ANDREI