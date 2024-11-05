Iubiri imposibile și culise dezvăluite. Magia Operei între „Romeo și Julieta” și „Madama Butterfly”

În această săptămână, Opera Națională Română din Iași își deschide porțile pentru iubitorii de balet și artă lirică, oferindu-le șansa de a retrăi emoția uneia dintre cele mai dramatice povești de iubire din toate timpurile – „Romeo și Julieta”, de Serghei Prokofiev. Spectacolul, care a avut premiera în 2022 și a fost primit cu aplauze și entuziasm de publicul ieșean, revine pe scenă joi și sâmbătă, în Sala Mare, la ora 18:30, oferind două reprezentații cu distribuții diferite. Sub bagheta maestrului Gheorghe Victor Dumănescu, Baletul și Orchestra Operei Iași vor reda cu intensitate și pasiune povestea tragică a îndrăgostiților din Verona.

„Romeo și Julieta” nu este doar un simplu spectacol; reprezintă o punte între timpuri, în care arta baletului devine un limbaj universal al emoției și al destinului. Prokofiev a reușit să compună o partitură care reflectă profunzimea și complexitatea dragostei, iar balerinii Operei Iași, printr-o grație atent studiată, dau viață fiecărui moment de agonie și extaz, fiecare piruetă și fiecare săritură subliniind dualitatea dintre frumusețe și efemer.

Pe lângă magia scenei, Opera Iași își deschide și culisele în această săptămână. Vineri, tot de la ora 18:30, Sala Mare va găzdui conferința extraordinară „Scena și culisele. Ieri și azi”, susținută de două personalități de marcă ale culturii românești: Ioan Holender și Sever Voinescu. Publicul va avea ocazia să pătrundă în spatele cortinei, explorând momentele istorice și provocările prezentului din lumea teatrului liric, sub îndrumarea celor doi invitați de renume.

După acest maraton de evenimente, Opera Iași va începe pregătirile finale pentru următoarea premieră, „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini. Spectatorii vor putea urmări opera pe 27, 29 și 30 noiembrie, într-o producție ce promite o reîntâlnire cu frumusețea dureroasă și delicatețea tulburătoare a poveștii lui Cio-Cio-San. Această capodoperă a repertoriului liric va aduce în fața publicului ieșean o nouă experiență emoționantă, completând parcursul unui an marcat de premiere remarcabile la Opera Națională Română din Iași.

Astfel, scena operei ieșene devine, pentru câteva zile, un loc al reîntâlnirilor – cu iubirea imposibilă a lui Romeo și a Julietei, cu istoria și culisele teatrului, și, în curând, cu lacrimile și speranțele Madamei Butterfly.

Maura ANGHEL