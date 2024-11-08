Jaf în poarta cimitirului

Robert N. (20 de ani) îi ştia din vedere pe Daniel S. (18 ani) şi Remus F. (17 ani), locuiau în acelaşi cartier. Ciric, foarte aproape de intrarea în Cimitirul „Eternitatea”. Aşa că n-a bănuit nimic în zorii zilei de 13 august, în jurul orei 4.00, atunci când aceşia l-au invitat la o plimbare printre cruci şi morminte.

Robert provine dintr-o familie cu ştaif, una avută, îi place să se îmbrace bine purta la mâna stângă un ceas de lux, la gât avea trei lănţişoare din aur, iar în buzunarul din dreapta al sacoului era un portofel cu o sumă consistentă în el şi Iphone-ul de ultimă generaţie. În cel stâng, un pachet de ţigări şi o sticluţă cu parfum. În câteva secunde, avea să rămână fără toate acestea. Din fericire, şi-a păstrat hainele şi pantofii.

Chiar în poarta cimitirului, Daniel şi Remus s-au pus în faţa lui, unul a scos bastonul telescopic, iar celălalt avea un box metalic. Prin zonă, nici ţipenie de om. Cei doi l-au somat să scoată tot din buzunare, după care i-au administrat şi o scurtă bătaie demonstrativă. La plecare, un jet de spray paralizant în faţă.

Tâlharii au fost depistaţi de poliţişti în aceeaşi zi, obiectele au fost recuperate, banii nu. Din cauza jafului de la poarta cimitirului, Daniel stă de atunci în arestul preventiv, în Penitenciarul Iaşi, în timp ce Remus, minor încă, a fost „cazat” la Centrul de Detenţie pentru Minori de la Tichileşti.

La milocul săptămânii trecute, dosarul a trecut de camera preliminară şi urmează procesul. Claudiu CONSTANTIN