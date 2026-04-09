Joia Mare și tradiția vopsirii ouălor

* vopsirea ouălor rămâne unul dintre cele mai vii și mai iubite ritualuri dinaintea Paștelui * dincolo de culoare și de pregătirile pentru masa de sărbătoare, acest obicei vechi păstrează o încărcătură profundă, legată de jertfă, renaștere, memorie și continuitatea unei credințe transmise prin gesturi simple

Joia Mare ocupă un loc aparte în Săptămâna Patimilor. Este ziua în care liniștea se adâncește, iar pregătirile pentru Paște capătă nu doar ritm, ci și sens. În această zi, în multe case se păstrează una dintre cele mai vechi și mai vii tradiții: vopsirea ouălor.

„Pentru unii, este un gest firesc, repetat din copilărie. Pentru alții, este o formă de întoarcere la rânduiala veche a casei. În realitate, tradiția vopsirii ouălor este mult mai mult decât o simplă pregătire pentru masa de Paște. Ea poartă un simbolism puternic, în care oul vorbește despre viață, început și renaștere, iar culoarea roșie amintește de sângele lui Hristos și de jertfa Sa”, ne-a spus Adrina Groza, profesor de religie.

În credința populară, ouăle se vopsesc în Joia Mare pentru că această zi este considerată cea mai potrivită pentru un astfel de ritual. Se spune că ouăle înroșite acum se păstrează mai bine și aduc binecuvântare casei. Dincolo de aceste credințe transmise din generație în generație, rămâne însă adevărul mai adânc al tradiției: oul roșu este unul dintre cele mai limpezi semne ale Paștelui creștin.

„În mod tradițional, ouăle se spală cu grijă, se pun la fiert, apoi se pregătește culoarea, odinioară obținută din ingrediente naturale, precum foile de ceapă roșie, sfecla ori diferite plante. După ce sunt vopsite, ouăle se lasă la uscat, iar la final sunt unse cu puțin ulei pentru a căpăta luciu. Unele gospodine preferă doar culoarea roșie, altele decorează cu frunze, modele sau motive populare, semn că fiecare familie a adăugat, în timp, propria notă de frumusețe peste un ritual vechi”, a explicat etnografrul Angela Olaru.

Nu întâmplător, roșul a rămas culoarea centrală a acestui obicei. Culoarea nu este aleasă pentru strălucire, ci pentru forța ei simbolică. În timp, s-au adăugat și alte nuanțe, alte tehnici și alte expresii ale creativității populare, dar esența a rămas aceeași. Oul nu este doar un obiect frumos așezat pe masă, ci o mărturie discretă a credinței.

„În lumea de altădată, vopsirea ouălor era și un moment de așezare sufletească. Femeile casei pregăteau totul cu grijă, copiii priveau și învățau, iar tradiția se transmitea firesc, fără explicații lungi. Gesturile acestea simple țineau familia împreună și dădeau sărbătorii o profunzime pe care graba de astăzi o face tot mai rară”, a mai spus Angela Olaru.

Poate tocmai de aceea acest obicei rezistă. Într-o epocă în care multe tradiții se consumă repede, în imagini și aparențe, vopsirea ouălor încă păstrează ceva autentic. Este o lucrare mică, făcută în liniște, dar care adună în ea memoria casei, credința bunicilor și bucuria așteptării.

În Joia Mare, ouăle care se înroșesc în bucătării nu aduc doar culoare în prag de sărbătoare. Ele aduc sens. Amintesc de durere, dar și de speranță. De moarte, dar și de biruința vieții. Iar într-o lume tot mai grăbită, această tradiție veche continuă să spună, simplu și limpede, că Paștele nu începe din farfurie, ci din suflet.

Maura ANGHEL