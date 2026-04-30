Judecătorii au decis în favoarea dascălilor

O decizie pronunţată de Tribunalul Iaşi poate schimba modul în care sunt tratate drepturile angajaţilor din sistemul bugetar. Judecătorii au stabilit că în preuniversitar zilele de concediu neefectuate trebuie compensate în bani la încetarea contractului de muncă, chiar dacă legislaţia naţională prevedea contrariul.

Hotărârea a venit în urma unei acţiuni deschise de Sindicatul USLIP Iaşi şi marchează o premieră, instanţa aplicând cu prioritate dreptul Uniunii Europene, respectiv articolul 7 din Directiva 2003/88/CE.

Prin această interpretare, judecătorii au înlăturat prevederile din OUG nr. 156/2024 care interziceau acordarea compensaţiilor pentru concediile neefectuate în sectorul bugetar.

Reprezentanţii sindicatului consideră decizia una de referinţă, care întăreşte supremaţia legislaţiei europene în raport cu normele interne şi creează un precedent important pentru alte cazuri similare.

Procesul face parte dintr-o serie de demersuri iniţiate de USLIP Iaşi pentru a contesta măsurile considerate restrictive pentru drepturile angajaţilor.

Sindicatul susţine că hotărârea deschide calea pentru recuperarea unor drepturi pierdute şi pentru alinierea practicilor din România la standardele europene. „Această hotărâre judecătorească, de pionierat, reprezintă rezultatul eforturilor susţinute şi al demersurilor constante ale sindicatului în apărarea drepturilor membrilor săi. Prin acţiuni ferme şi argumente solide, USLIP Iaşi a reuşit să obţină o nouă victorie în instanţă care consolidează respectarea legislaţiei europene şi protejează drepturile fundamentale ale salariaţilor în raport cu prevederi naţionale neconforme cadrului european”, transmite liderul USLIP Iaşi, Laviniu Lăcustă. Laura RADU