Judecătorii au stabilit că victima şi unchiul tatălui ei nu sunt rude

* magistraţii au respins solicitarea de emitere a ordinului de protecţie împotriva unchiului Gheorghe pe motiv că acesta nu este rudă cu fata nepotului, în sensul definit de art.5 din Legea 217/2003

Atunci când s-a dus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, făcând plângere împotriva lui Gheorghe V., un unchi de-al tatălui ei, care locuieşte în aceeaşi casă cu ea, într-un sat din comuna Tătăruşi, Denisa nu s-a gândit niciun moment că ar putea eşua în demersul ei. Mai ales că procurorul de caz nu s-a rezumat doar la deschiderea unui dosar penal pentru violenţă în familie, ci a şi solicitat Judecătoriei Paşcani emiterea unui ordin de protecţie şi evacuarea lui Gheorghe din casă. Pe motiv că, în seara de 3 octombrie a.c., în jurul orei 18.00, după o ceartă ivită din senin, bătrânul a aruncat cu o bucată de scândură înspre femeie, nimerind-o în piciorul stâng. Lovitura i-a rupt unghia de la degetul mare şi i-a provocat o contuzie destul de puternică. Denisa şi-a scos certificat medico-legal, a ataşat actul atât la dosarul penal, cât şi la cel civil.

Conform uzanţelor, acesta din urmă, adică speţa cu ordinul de protecţie s-a judecat în regim de urgenţă, hotărârea fiind pronunţată alaltăieri. Una decepţionantă pentru reclamantă. Magistraţii au respins solicitarea de emitere a ordinului de protecţie împotriva unchiului Gheorghe pe motiv că acesta nu este rudă cu fata nepotului, în sensul definit de art.5 din Legea 217/2003.

Denisa mai are, totuşi, o şansă. Aceea de a câştiga disputa pe latura penală a întâmplării din 3 octombrie. Claudiu CONSTANTIN

 

 

