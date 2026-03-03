Jurământ la Cotroceni: suceveanul Mihai Dimian intră în Guvern

Schimbare de gardă la vârful Educației! România are oficial un nou ministru, iar ceremonia de învestire are loc astăzi, la ora 16:00, într-un moment cu puternică încărcătură politică și simbolică.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării. Ceremonia de depunere a jurământului are loc în Sala Unirii a Palatul Cotroceni, reședința oficială a șefului statului.

Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială, care a confirmat că noul membru al Guvernului își va prelua oficial mandatul în această după-amiază.

Nominalizarea lui Mihai Dimian a fost transmisă către șeful statului de premierul Ilie Bolojan. Guvernul a anunțat marți că rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, din Suceava, profesor universitar doctor, este propunerea oficială pentru portofoliul Educației și Cercetării.

Mutarea este una cu greutate: Dimian vine direct din mediul universitar, din fruntea uneia dintre cele mai dinamice universități din Moldova, într-un moment în care sistemul educațional se confruntă cu presiuni uriașe – reforme, finanțare, digitalizare și tensiuni sindicale.

Preluarea portofoliului are loc într-un context delicat pentru învățământul românesc: deficit de personal, nemulțumiri salariale, provocări legate de cercetare și competitivitate internațională. Noul ministru va trebui să gestioneze nu doar politicile educaționale, ci și așteptările ridicate ale mediului academic și ale societății.

Jurământul de la ora 16:00 marchează oficial începutul unui mandat care se anunță intens, cu decizii rapide și reforme așteptate. Toate privirile sunt acum îndreptate spre Palatul Cotroceni și spre noul ministru al Educației.

Rămâne de văzut ce direcție va imprima Mihai Dimian sistemului educațional și cât de rapid va reuși să transforme promisiunile în măsuri concrete.

Rector nou la USV

În locul fostului rector, la conducerea Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, ca interimar, va fi numită prof.univ.dr.ec. Gabriela Prelipcean, prorector cu baza materială și probleme studențești.

Prof. Prelipcean are o vastă experiență profesională, fiind conducător de doctorat în Domeniul Economie, prorector din 2012, anterior ocupând funcția de prodecan în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică. De asemenea, este cercetător științific asociat – Consiliul Științific al Institutului de Cercetări Economice, Academia Română, membru al Consiliului Academic al AFER și membru CNATDCU.