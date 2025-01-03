În perioada adolescenței, tinerii traversează etape esențiale de formare a identității și dezvoltare personală. Călătoriile și practicarea jurnalului de sine reprezintă două instrumente valoroase care contribuie semnificativ la această evoluție.

Călătoriile le oferă oportunitatea de a explora lumi noi, de a întâlni diverse culturi și de a înțelege diversitatea umană. Prin expunerea la diferite medii și situații, tinerii își dezvoltă abilități de adaptare, flexibilitate și rezolvare a problemelor. De asemenea, experiențele trăite în timpul călătoriilor pot spori încrederea în sine și independența, esențiale pentru formarea unei personalități mature.

Pe de altă parte, ținerea unui jurnal reprezintă un proces introspectiv care facilitează auto-reflecția și exprimarea emoțiilor. Adolescenții pot utiliza jurnalul pentru a-și înregistra gândurile, sentimentele și experiențele, ceea ce îi ajută să își înțeleagă mai bine propriile reacții și comportamente. Acest obicei promovează dezvoltarea abilităților de comunicare și scriere, esențiale în viața academică și profesională. Combinația dintre călătorii și jurnalizare oferă un cadru minunat de exprimare, așa cum a arătat și Eva Păvăloaia, o elevă în clasa a VI-a la Școala „Varlaam Mitropolitul”. Ea ne-a oferit un „Jurnal de călătorie în Alsacia și Tirol”, făcându-ne părtași la o experiență încredibil de frumoasă.

Strasbourg, Franța

1. Centrul Orașului

Strasbourg e ca o poveste dintr-o carte veche, cu case colorate, ferestre mici și acoperișuri ascuțite. Am început aventura în centrul vechi, numit „Petit France”. Când pășești aici, pare că te-ai întors în timp! Clădirile cu arhitectura alsaciană sunt frumoase și au un farmec rustic, amintind de Franta medievală a secolului XVI iar canalele de apă strălucesc în lumina soarelui. Unele case sunt înclinate, ca și cum ar fi obosit de atâtea secole. Am stat un pic și am privit ambarcațiunile care treceau încet pe apă. Deși locul e liniștit, toți turiștii sunt ca niște albine curioase, uitandu-se la fiecare detaliu !

2. Catedrala Notre-Dame din Strasbourg

Wow! E gigantică! Catedrala aceasta chiar pare că atinge norii! Am ridicat capul să o văd de jos până sus și am amețit puțin. Fațada e decorată cu statui și ornamente complexe, toate săpate în piatră de parcă un sculptor gigant și-a alungat plictiseala decorând minuțios întreaga catedrală! În interior este o liniște atât de mare încât ecourile pașilor mei se simțeau peste tot. Spre ieșire, am avut ocazia să admir renumitul ceas astronomic, o adevărată minune tehnologică medievală, precum și vitraliile colorate care dau o lumină aparte întregii biserici. Am urcat și în turn, iar de sus se poate admira tot orașul care se prezintă ca un covor de case mici cu acoperișuri roșii, de parcă ar fi jucării. Chiar și păsările care zburau pe cer se uitau cu admirație la această clădire!

3. Muzeul Alsacian

Acest muzeu e plin de povești despre viață oamenilor de pe aceste locuri, de acum sute de ani. Am văzut costume tradiționale, obiecte vechi și chiar unelte de fermieri din alte vremuri! Parcă ești într-o lume paralelă unde oamenii își făceau singuri tot ce aveau nevoie. Erau niște manechine îmbrăcate în haine ciudate - păreau niște păpuși! Mi s-a părut amuzant să aflu cum își pregăteau oamenii mâncarea, cum se distrau și cum trăiau în satele lor mici. Și să nu mai zic că la final am ieșit de acolo plină de idei despre cum ar fi să fii un „explorator al trecutului”!

Tirol, Austria

1. Vârful Ghețarului Pitztal – Cafenea la Cota 3440

Eee, asta da! Am urcat cu trenul si telecabina până la cota 3440 și am simțit că sunt pe acoperișul lumii! Ghețarul Pitztal e ca un tărâm magic înghețat, alb peste tot, de zici că e o glazură de frișcă uriașă. Acolo sus este și o cafenea! N-am mai văzut în viața mea o cafenea așa de sus - simți că bei ciocolată caldă cu nori! Am savurat-o și am privit munții împrejur și îmi părea că sunt la cinema, iar “filmul” vizionat avea cele mai reale efecte speciale. E senzația aceea când simți că zbori, chiar dacă stai pe un scaun!

2. Lacul Rifflsee

Am plecat într-o drumeție spre Lacul Rifflsee, renumit pentru frumusețea sa naturală. Traseul a fost o provocare, cu urcări și coborâri ușoare, înconjurat de flora alpină și aerul curat de munte. Când am ajuns la obiectiv, am fost uimită de claritatea apei și de reflexia munților înconjurători pe suprafața ei. Am stat o vreme pe mal, bucurându-mă de priveliște, am făcut câteva fotografii și mi-am impregnat în memorie imagini de neuitat.

3. Innsbruck

Innsbruck e un oraș plin de viață, înconjurat de munți, de parcă ar fi protejat de niște uriași adormiți. Străzile sunt înguste și aglomerate, iar clădirile au fațade colorate ce au un aer vechi, dar parcă strălucesc în lumina soarelui de munte. Am admirat Goldenes Dachl - „Acoperișul de Aur”, care e, de fapt, un balcon al cărui acoperiș are peste 2000 de țigle aurii! E așa strălucitor încât, dacă te uiți mult la el, începi să vezi sclipici peste tot! Aici e și locul perfect să te plimbi prin piață, unde găsești tot felul de bunătăți, de la ștrudele tradiționale până la cea mai fină ciocolată. Am simțit că orașul e o combinație de vechi și nou, de munte, soare și poveste. După o zi de plimbare, m-am așezat la o terasă și am privit munții în zare. Innsbruck a fost o încheiere perfectă pentru această călătorie, îmbinând experiența urbană cu peisajul montan copleșitor al Tirolului.

Strasbourg și Tirol au oferit contraste unice: orașul istoric alsacian plin de tradiție și farmec medieval, și Alpii austrieci cu peisaje spectaculoase și oportunități pentru aventură. Am plecat cu multe amintiri frumoase și cu promisiunea de a reveni, pentru a descoperi și alte colțuri fermecătoare din Franța și Austria.