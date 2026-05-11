Doi profesori din Iași se află printre cei zece laureați ai Premiului Mentor 2025.

László Bölöni va fi invitatul de onoare al Galei. Evenimentul va aduce în prim-plan zece profesori și antrenori din România care au descoperit și format tineri talentați, iar doi dintre laureații ediției 2025 sunt din Iași.

Iașul intră din nou pe harta Premiului Mentor

Distincția este acordată anual profesorilor, educatorilor și antrenorilor care au avut un rol esențial în formarea unor tineri talentați. La ediția 2025, care va fi decernată pe 19 mai 2026, doi dintre cei zece premianți sunt din Iași.

Lista completă a laureaților va fi făcută publică în ziua Galei. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și clipurile-portret realizate cu premianții, într-un format care aduce în față nu doar performanțele discipolilor, ci și munca discretă a celor care i-au sprijinit la început de drum.

Premiul Mentor este acordat din 2010 și urmărește să aducă în atenția publică profesorii, educatorii, antrenorii și mentorii care au descoperit tinere talente, le-au susținut primii pași și au contribuit la dezvoltarea lor. Fiecare laureat primește un trofeu realizat de artistul Ioan Nemțoi și un premiu în valoare de 10.000 de lei.

László Bölöni, invitatul de onoare al Galei

Unul dintre punctele de atracție ale evenimentului va fi prezența lui László Bölöni, invitatul de onoare al Galei Premiilor Mentor de la Iași. Fost mare fotbalist și antrenor, Bölöni rămâne una dintre figurile importante ale sportului românesc, fiind cunoscut și ca primul jucător cu 100 de selecții în echipa națională de fotbal.

Prezența sa are o semnificație specială într-un eveniment dedicat mentoratului. Cariera unui sportiv, a unui elev olimpic sau a unui tânăr talentat nu se construiește doar prin ambiție individuală, ci și prin întâlnirea cu oamenii potriviți: profesorul care vede potențialul, antrenorul care insistă când copilul obosește, educatorul care dă încredere acolo unde familia sau școala nu reușesc întotdeauna.

La festivitate va fi prezent și Mozga Gábor, CEO al MOL România. Amfitrioana Galei va fi Judith State, dansatoare profesionistă, coregrafă și actriță.

Iașul are deja cinci laureați Mentor

Pentru Iași, ediția din acest an vine ca o continuare a unei liste importante de profesori și antrenori recunoscuți la nivel național. În edițiile precedente au fost premiați Viorica Ursanu, antrenor de atletism, în 2020; Aurel Dascălu, învățător, în 2019; Radu Constantin, antrenor de gimnastică ritmică, în 2016; Geanina Grigoraș, profesor de chimie, în 2014; și Sorina Topiță, educator coordonator, în 2011.

Cu cei doi laureați ai ediției 2025, Iașul ajunge la cel puțin șapte nume asociate Premiului Mentor. Este o recunoaștere a unei munci care, de cele mai multe ori, nu se vede în statistici, dar se vede în parcursul copiilor care ajung la olimpiade, competiții sportive, facultăți bune sau cariere construite pe un talent descoperit la timp. Maura ANGHEL