La Iași, apartamentele se scumpesc, iar cumpărătorii încep să dispară

Piața imobiliară intră într-o zonă paradoxală, iar Iașul nu poate rămâne în afara acestei ecuații. Prețurile locuințelor din România au urcat spectaculos în ultimul an, cu 10%, până la o medie de 2.031 de euro pe metrul pătrat, însă românii cumpără tot mai puține locuințe. În primul semestru din 2026, tranzacțiile au scăzut cu 8,9%, până la 67.876 de unități.

Practic, piața transmite un mesaj extrem de clar: apartamentele se scumpesc, dar cumpărătorii încep să dispară.

Iar pentru Iași, unul dintre marile centre universitare și economice ale Moldovei, această tendință este extrem de importantă. Chiar dacă raportul național citat nu oferă în datele prezentate aici un procent distinct pentru Iași, evoluțiile din marile orașe arată că diferențele dintre piețe devin tot mai mari.

Bucureștiul a avut o creștere de 11,5% a prețurilor, dar tranzacțiile au scăzut cu doar 1,7%. La Timiș, prețurile au crescut cu 10,4%, iar tranzacțiile chiar au urcat cu 2,9%. La Sibiu, piața a explodat la capitolul tranzacții, cu plus 18,6%.

În cealaltă extremă se află Clujul și Constanța. Cluj-Napoca a rămas cea mai scumpă piață, la 3.319 euro/mp, dar tranzacțiile au scăzut cu 16,1%. Constanța a înregistrat o prăbușire și mai dură, de 29,1%.

Iașul, într-o zonă de presiune imobiliară

Pentru Iași, comparația este relevantă. Orașul se află într-o zonă de presiune imobiliară alimentată de studenți, migrația internă, dezvoltarea periurbană și cererea pentru locuințe noi. Într-un asemenea context, o creștere generală a prețurilor în România poate alimenta și mai mult senzația că apartamentul devine un produs tot mai greu de cumpărat pentru omul obișnuit.

Paradoxul este însă că, ajustate la inflație, locuințele s-au ieftinit ușor, cu aproximativ 0,4%. Raportate la salariul mediu net, prețurile au scăzut cu 2,4%.

Cu alte cuvinte, pe hârtie, accesibilitatea nu s-a deteriorat la fel de brutal precum ar sugera prețul afișat.

Cumpărătorii au devenit mai selectivi

Problema este că „pe hârtie” nu înseamnă neapărat și în portofel.

Pentru un cumpărător din Iași, nu contează doar prețul metrului pătrat. Contează avansul, rata, dobânda, costul vieții și mai ales siguranța locului de muncă. O majorare de 10% a prețului poate fi suficientă pentru ca un apartament aflat deja la limita bugetului să devină pur și simplu inaccesibil.

De aici vine și scăderea tranzacțiilor. Cumpărătorii nu au dispărut, ci au devenit mai selectivi, mai prudenți și mai dispuși să aștepte.

Iar dezvoltatorii din Iași trebuie să țină cont exact de această schimbare. O piață în care prețurile cresc, dar numărul tranzacțiilor scade, nu este neapărat o piață sănătoasă pentru oricine. Este o piață în care diferența dintre ceea ce se cere și ceea ce se poate cumpăra devine tot mai importantă.

Pentru Iași, următoarele trimestre pot fi decisive. Dacă prețurile continuă să urce, iar tranzacțiile încetinesc, presiunea se va muta dinspre cumpărător spre dezvoltator: cine construiește prea scump sau vinde prea scump riscă să rămână cu locuințele nevândute.

Daniel BACIU