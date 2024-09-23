La Iași are loc Forumul Orașelor Înfrățite
La Iași se desfășoară, timp de două zile, Forumul Orașelor Înfrățite.
Participă peste 50 de reprezentanți ai autorităților publice locale din Republica Moldova și Ucraina.
Primarul Iașului, Mihai Chirica, a precizat că în această etapă sunt foarte importante proiectele transfrontaliere, deoarece, cu ajutorul lor, pot fi implementate programe pentru dezvoltarea infrastructurii în Republica Moldova.
El a mai spus că un rol semnificativ îl are și viitoarea etapă, cea a accesării fondurilor structurale.
„Este o primă ediție a Formului Orașelor Înfrățite în care sigur am adus orașe în special din Republica Moldova și Ucraina, datorită faptului că aceste două țări au dat startul într-un proces foarte important de integrare europeană. Iașul își dovedește din nou rolul esențial pe care îl are pe frontiera de răsărit a Uniunii Europene, prin promovarea acestor două programe și sigur ne dorim ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Iașul cred că este garantul calității statutului de membru a fiecărui stat european, pentru că noi am arătat foarte clar cum ne-am dezvoltat sub auspiciile Comunității Europene, cum eram în momentul integrării și cum am ajuns astăzi și asta s-a datorat în special fondurilor pe care le-am atras, a schimbării politicilor în administrația publică și în general, a racordării statului românesc la noile politice europene", a spus Chirica.
La rândul său, consulul general al Republicii Moldova la Iași, Ion Coșer, a declarat că în prezent se iau în calcul proiectele care vizează infrastructura, educația, sănătatea și serviciile publice.
