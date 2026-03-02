La Iași, benzina sare de 8 lei, motorina atacă 8,50 lei. Spectrul de 10 lei/litru nu mai e fantezie

Iașul simte primul val al furtunii energetice globale. În doar câteva zile, pragul psihologic de 8 lei/litru la benzină a fost spulberat, iar motorina urcă agresiv spre 8,50 lei. În stațiile din oraș, benzina variază între 7,94 lei/l (Socar Splai Bahlui) și 8,04 lei/l (OMV Târgu Frumos), iar motorina între 8,26 și 8,35 lei/l, în rețele precum OMV Petrom, Rompetrol și MOL Group.

Dar adevărata întrebare care arde buzunarele șoferilor nu este cât costă azi litrul, ci unde se oprește.

Ormuzul tremură, lumea plătește

Conflictul reaprins din Orientul Mijlociu a pus reflectorul pe punctul nevralgic al energiei mondiale: Strâmtoarea Ormuz. Prin această fâșie strategică tranzitează aproximativ o cincime din petrolul consumat zilnic la nivel global. Când Ormuzul „tușește”, bursele intră în febră.

Cotația de referință Brent a început deja să încorporeze „premiul de risc geopolitic”. Nu e nevoie ca robinetul să fie închis complet; e suficient ca riscul să devină credibil pentru ca prețurile să sară.

Scenariile discutate de piețe sunt tăioase: tensiuni persistente = +10–20 dolari/baril, perturbări serioase = 90–100 dolari/baril, blocaj major în Ormuz = volatilitate extremă, cu ecou global.

De la baril la pompă: cât ne costă fiecare 10 dolari?

În România, peste jumătate din prețul carburanților este fiscalitate (accize + TVA). Restul acoperă costul țițeiului, rafinarea, distribuția și marja comercială. Impactul nu este instant, dar este aproape inevitabil.

Estimările specialiștilor: +10 dolari/baril = +0,70 lei/litru; +20 dolari/baril = + 1 leu/litru; +30 dolari/baril = + 2,5 lei/litru

Dacă țițeiul se stabilizează la 90–100 dolari/baril, 9–10 lei/litru devine un prag realist. Iar decalajul până la pompă poate fi de la câteva zile la 2–3 săptămâni, în funcție de stocuri, contracte și cursul dolarului.

Efectul domino: alimente, transport, inflație

Energia este cost de bază. Când motorina urcă, transportatorii ajustează tarifele, lanțurile logistice scumpesc livrările, agricultura plătește mai mult pentru combustibil și inputuri, industria transferă costurile în prețul final.

Inflația, care dădea semne de temperare în Europa, poate primi un nou impuls exact când băncile centrale încercau să relaxeze politica monetară. Un cerc vicios periculos.

Formatul OPEC+ poate încerca să crească producția, iar unele state ar putea elibera rezerve strategice. Dar aceste măsuri doar amortizează șocul. Nu elimină riscul militar, nu garantează siguranța rutelor maritime și nici nu pot multiplica instant barilii „de pe hârtie”.

Chiar dacă nu este în prima linie militară, România este în prima linie a pieței. Petrolul este o marfă globală: dacă Asia plătește mai mult pentru țițeiul din Golf, competiția pentru Africa, SUA sau Marea Nordului crește, iar prețurile se aliniază.

Vulnerabilitatea noastră nu vine doar din importuri, ci din integrarea economică europeană. Dacă economii-cheie precum Germania sau Italia încetinesc din cauza energiei scumpe, efectul ajunge rapid și la București — și la Iași.

Ce urmează

Totul depinde de durată și amploare. O escaladare moderată va adduce o creștere temporară, volatilitate, apoi stabilizare a prețului petrolului.

O ealadare prelungită -petrol peste 100 dolari, inflație reaccelerată, presiune pe dobânzi, iar o extindere regională - risc de criză energetică globală.

Petrolul rămâne barometrul stabilității geopolitice. Întrebarea pragmatică pentru România nu este doar cât urcă barilul, ci cât spațiu fiscal și câtă reziliență economică avem pentru a absorbi încă un șoc major.

Până atunci, la Iași, fiecare plin devine un test de rezistență. Iar cifra de pe panoul stației nu mai este doar un preț — este ecoul unei lumi în tensiune.