La Iași, maternitatea devine dialog public

* trei femei cu destine diferite, unite de aceeași credință în valoarea vieții, vor urca pe scena unui dialog deschis dedicat familiei și maternității * proiectul este inclus în programul Lunii pentru viață

La Iași, maternitatea va fi adusă din nou în centrul unei întâlniri publice construite în jurul emoției, al reflecției și al mărturiilor de viață. Dialogul „Mame care ne inspiră”, ajuns la cea de-a treia ediție, propune publicului o seară în care experiențele personale devin punct de plecare pentru o conversație mai amplă despre familie, curaj, credință și sensul profund al vieții.

Evenimentul va avea loc joi, 19 martie, de la ora 18:30, în Sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, iar intrarea este liberă, fără rezervare. Organizatorii spun că întâlnirea este gândită ca un spațiu de apropiere și dialog, în care poveștile a trei mame să poată aduce nu doar emoție, ci și nădejde, într-o perioadă în care maternitatea este adesea discutată mai ales prin prisma dificultăților.

Invitatele ediției din acest an sunt Anca Balaban, Zamfira Chelba și Mihaela Vîlcu, trei femei care vin din contexte diferite, dar care împărtășesc aceeași convingere: viața este un dar, iar maternitatea este una dintre cele mai transformatoare experiențe pe care le poate trăi o femeie.

Una dintre cele mai puternice mărturii va fi, cel mai probabil, cea a Ancăi Balaban, mamă a trei copii, care își crește familia cu amintirea unui tată „plecat la Cer”. Parcursul ei profesional a început în domeniul marketingului și al comunicării, iar în ultimii ani s-a orientat către managementul în sănătate. Dincolo de traseul profesional, însă, experiența ei de viață vorbește despre pierdere, despre forța de a merge mai departe și despre felul în care iubirea maternă poate deveni sprijin, direcție și curaj pentru copii.

O altă invitată a dialogului este Zamfira Chelba, mamă a opt copii, pentru care maternitatea este, înainte de toate, o chemare. Mesajul pe care îl va aduce la Iași este unul simplu și direct: viața este un dar de la Dumnezeu, iar maternitatea este unul dintre cele mai mari privilegii oferite femeii. Într-o societate tot mai grăbită și mai fragmentată, o asemenea mărturie vine să readucă în spațiul public ideea de bucurie, împlinire și sens care pot însoți viața de familie.

În dialog va participa și Mihaela Vîlcu, mamă a patru copii, cadru didactic postliceal și studentă în anul al IV-lea la Facultatea de Medicină din Galați, specializarea moașe. Povestea ei reunește maternitatea cu formarea profesională și cu dorința de a sluji, la rândul său, viața și nașterea. Pentru ea, a fi mamă înseamnă „cel mai sublim și complet sentiment de pe pământ” pe care îl poate trăi o femeie, iar mesajul pe care dorește să îl transmită publicului este unul clar: promovarea vieții prin toate căile și prin toate mijloacele.

Evenimentul își propune să creeze un cadru în care mărturiile personale să devină prilej de reflecție pentru un public cât mai larg. Într-un timp în care maternitatea este adesea redusă la statistici, la dificultăți economice sau la presiuni sociale, dialogul de la Iași încearcă să recupereze partea luminoasă a acestei experiențe: forța interioară, bucuria, sensul și speranța pe care o poate aduce fiecare copil într-o familie.

Teona SOARE