La Iași, Sanitas strânge semnături pentru greva generală

Demersul, demarat în toate unităţile sanitare şi de asistenţă socială, vine după ce liderii naţionali ai Federaţiei Sanitas au decis declanşarea procedurilor legale pentru declararea grevei generale împotriva politicilor economice şi sociale ale Guvernului.

Este vorba de declanşarea, în primă instanţă, de conflicte de muncă pentru încălcarea şi diminuarea unor drepturi ale angajaţilor din sistemul de sănătate. „Pentru asta e nevoie de un acord explicit, scris, dat de angajaţi. Începând de azi trimitem tabelele în toate unităţile unde există membri de sindicat, pentru strângerea de semnături”, spune liderul Sanitas Iaşi, Iulian Cozianu.

Angajaţii din sistemul sanitar şi cei din asistenţă socială sunt nemulţumiţi din cauza politicilor care au determinat pierderea indemnizaţiei de hrană, pierderea voucherelor de vacanţă şi reducerea nivelului unor categorii de sporuri salariale. Un alt motiv invocat de sindicaliştii din Sanitas este posibilitatea diminuării veniturilor cu încă 10% pentru tot personalul din cele două sisteme. „Cea mai importantă nemulţumire este legată de proiectul Guvernului de reducere a cheltuielilor salariale ale angajaţilor din sistemul sanitar alături de ceilalţi bugetari cu zece la sută. Asta în condiţiile în care noi, cei din sistemul sanitar, am simţit o tăiere cu doi la sută a cheltuielilor salariale, prin retragerea indemnizaţiei de hrană pentru toţi angajaţii care au venituri de 6.000 de lei. Calculele noastre arată că deja există o diminuare de 2% a fondului de salarii”, spune Cozianu, care menţionează că angajaţii din sănătate şi asistenţă socială nu mai sunt dispuşi să facă compromisuri: „Facturile au crescut, inflaţia a crescut, preţurile au explodat, iar drepturile noastre salariale sunt la nivelul anului 2018 şi nu la nivel actual”.

În sistemul sanitar sunt nemulţumiri şi pentru că există o blocare a angajărilor, în ultimii doi ani. „Asta înseamnă tot o economie la bugetul de salarii. Suntem nemulţumiţi şi pentru că drepturile noastre salariale sunt calculate la salariul de bază din 2018, nu la salariul actual. Vorbesc aici de sporuri, plata gărzilor, zilele de sâmbătă şi duminică lucrate, la plata sporului pentru turele de noapte, pentru personalul medical, sanitar, personal auxiliar sanitar. Toate sunt calculate la nivelul din 2018. Vă daţi seama, calculând, că se face o economie destul de mare la fondul de salarii. Nu în ultimul rând, nu înţelegem de ce trebuie să suportăm modul în care au fost plătite salariile din 2015 până astăzi către spitale”, spune Cozianu. Laura RADU