La Iași se lansează Centrul pentru Mentorat și Tehnologii Educaționale Avansate Q.M. Evenimentul aduce la aceeași masă școala, universitatea și mediul economic

* Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași anunță lansarea Centrului pentru Mentorat și Tehnologii Educaționale Avansate Q.M., un nou proiect dedicat modernizării educației prin integrarea tehnologiilor emergente și dezvoltarea unor ecosisteme moderne de învățare * evenimentul va avea loc pe 30 martie 2026, la sediul instituției, în prezența unor invitați din administrație, educație, mediul universitar și zona de business, inclusiv a ambasadorului Confederației Elvețiene în România

Iașul intră, la final de martie, într-o nouă etapă a discuției despre viitorul educației, odată cu lansarea Centrului pentru Mentorat și Tehnologii Educaționale Avansate Q.M., proiect realizat în cadrul Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, în parteneriat cu compania Quartz Matrix.

Potrivit invitației oficiale, noul centru este prezentat ca un demers prin care instituția își reafirmă angajamentul pentru susținerea transformării sistemului educațional, prin integrarea tehnologiilor emergente și prin dezvoltarea unor ecosisteme moderne de învățare. Inițiatorii plasează proiectul în zona inovării educaționale, într-un moment în care digitalizarea, mentoratul și parteneriatele dintre școală, universitate și economie devin teme tot mai prezente în agenda publică.

Evenimentul de lansare este programat luni, 30 martie 2026, de la ora 14:30, la Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași. Organizatorii arată că acest moment marchează consolidarea parteneriatelor dintre mediul educațional, cel academic și sectorul economic, cu accent pe o educație descrisă drept modernă, relevantă și sustenabilă.

Printre invitații speciali anunțați se află ambasadorul Confederației Elvețiene în România, Excelența Sa Massimo Baggi, precum și președinta Camerei de Comerț Elveția-România, Dr. Adriana Cioca. La manifestare sunt așteptați și reprezentanți ai administrației publice, ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, ai mediului universitar și ai instituțiilor educaționale.

Parteneriatul cu Quartz Matrix este prezentat în invitație ca având un rol esențial în crearea acestui centru, compania fiind reprezentată de directorul general Mihai-Valentin Suchar. Mesajul transmis de prof. dr. Genoveva Farcaș, directorul CCD, pune accent pe ideea că educația viitorului nu mai poate fi construită exclusiv în interiorul școlii, ci prin colaborare între instituții, experți și mediul economic.

Prin această lansare, Iașul adaugă pe harta sa educațională un nou proiect care mizează pe tehnologie, mentorat și cooperare instituțională, într-un moment în care presiunea pentru adaptarea școlii la realitățile actuale devine tot mai mare. Noul centru ar putea deveni unul dintre reperele locale ale discuției despre cum se schimbă învățarea, formarea profesorilor și legătura dintre educație și piața reală.

Maura ANGHEL