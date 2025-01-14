La Iași se vând încă, zilnic, sute de imobile

* în perioada ianuarie – noiembrie 2024, la Iași s-au tranzacționat 25.918 imobile, rezultând o medie lunară de 2.356 proprietăți * cele mai multe vânzări s-au înregistrat la capitolul „terenuri fără construcții” – 9.057 unități, urmate de apartamente – 8.741, acestea demonstrând faptul că tranzacțiile sunt încă peste media perioadei de dinainte de pandemie! * specialiștii sunt de părere că, deși perspectivele pentru 2025 sunt în general optimiste, există în continuare riscuri precum inflația, creșterea costurilor de construcție și incertitudinile geopolitice

Iașul traversează, de mai bine de 5 ani, o perioadă „înfloritoare” în ceea ce privește dezvoltarea sectorului imobiliar. Fără să fie influențat prea mult de pandemia de coronavirus, care s-a instalat în martie 2020 și a durat trei ani, piața imobiliară din capitala Moldovei a crescut de la an la an, 2024 fiind anul cu cele mai bune rezultate din ultimele decenii.

Cifrele oficiale indică faptul că, în perioada ianuarie – noiembrie 2024, la Iași s-au tranzacționat 25.918 imobile, rezultând o medie lunară de 2.356 proprietăți.

Cele mai multe vânzări s-au înregistrat la capitolul „terenuri fără construcții” – 9.057 unități, urmate de apartamente – 8.741, acestea demonstrând faptul că tranzacțiile sunt încă peste media perioadei de dinainte de pandemie!

Ba chiar, în februarie 2024 s-a înregiustrat recordul la vânzările de apartamente, cu 1.512 unități, într-o lună în care totalul tranzacțiilor a fost net superior celor de dinainte de pandemie – 3.231 (față de 1.663, de exemplu, în noiembrie 2019).

De remarcat interesul din ce în ce mai mare al ieșenilor pentru achiziționarea de terenuri, indiferent de poziționarea acestora. Datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că, în noiembrie 2024 (ultima statistică oficială) au fost achiziționate 1.054 terenuri fără construcții și 207 terenuri agricole.

„România, o parte integrantă a pieței europene, se bucură de oportunități notabile, dar trebuie să gestioneze provocările specifice pentru a-și atinge potențialul”

Piața imobiliară europeană și locală oferă posibilități de dezvoltare în 2025, pe fondul stabilizării inflației, al reducerii ratelor dobânzilor și creșterii veniturilor, iar România se bucură de oportunități notabile, însă va trebui să gestioneze provocările specifice pentru a-și atinge potențialul, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanță imobiliară. „Anul 2025 marchează o etapă crucială pentru piața imobiliară europeană, aflată într-un proces de redresare și transformare. Factori economici favorabili, precum stabilizarea inflației, reducerea ratelor dobânzilor și creșterea reală a veniturilor contribuie la consolidarea acestui sector ca un pilon esențial al economiei continentale. România, o parte integrantă a pieței europene, se bucură de oportunități notabile, dar trebuie să gestioneze provocările specifice pentru a-și atinge potențialul”, spun specialiștii în domeniu.

Deși zona euro este prognozată să înregistreze o creștere de doar 1,3% în 2025, România se așteaptă să depășească acest nivel, continuând să fie una dintre economiile cu cele mai rapide creșteri din regiune. Aceste evoluții vor stimula atât consumul, cât și investițiile, oferind un impuls pozitiv pentru sectorul imobiliar.