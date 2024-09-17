La închisoare după o partidă de sex cu o femeie cu intelectul redus

* inculpatul e judecat pentru comiterea infracţiunii de viol * procurorii spun că femeia nu are „capacitatea psihică de a discerne asupra faptelor şi a acţiunilor sale”

Atunci când a agăţat-o pe N.M., o tânără ce se plimba de colo-colo, pe peronul Gării Socola, Ionuţ I. nu s-a gândit niciun moment că s-ar putea să ajungă după gratii din pricina aventurii sale amoroase. Bărbatul şi-a improvizat un adăpost permanent într-o clădire abandonată, situată între liniile de cale ferată, a convins-o pe N.M.să meargă cu el şi să întreţină raporturi sexuale. Femeia e debilă psihic, fiind diagnosticată cu „deficienţă mintală medie (IQ 38), cu tulburări de comportament”, dar bărbatul n-a ştiut asta.

Era ziua în amiaza mare, în jurul orei 13.00, l-au văzut destui martori intrând şi ieşind împreună cu ea din imobilul părăginit. Mai mult, Ionuţ s-a şi lăudat peste tot cu isprava sa. Povestea a ajuns şi la urechile aparţinătorilor tinerei, care au făcut plângere penală. Amorezul de circumstanţă a fost inculpat pentru comiterea infracţiunii de viol. Procurorii spun că femeia nu are „capacitatea psihică de a discerne asupra faptelor şi a acţiunilor sale”, actul sexual nefiind urmarea voinţei ei. Mai pe româneşte, N.M. n-are discernământul de a consimţi dsu nu întreţinerea unei relaţii sexuale.Deci, e vorba de viol, aşa că l-au expediat pe fostul hoţ de haine în arestul preventiv, deschizându-i dosar penal. Care dosar a trecut, recent, de camera preliminară. Rechzitoriul e în regulă, procesul poate începe. Pentru asemenea fapte se dau ani grei de puşcărie. Claudiu CONSTANTIN