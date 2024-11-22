La UAIC, despre inteligența artificială. Seminarul de politici în educație al Grupului Coimbra, la Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 21-22 noiembrie 2024, seminarul de politici în educație „(Generative) Artificial Intelligence in Higher Education”, un eveniment dedicat rectorilor și prorectorilor din universitățile membre ale Grupului Coimbra. Evenimentul de la Iași face parte din seria anuală a seminarelor de politici ale Grupului Coimbra, care alternează teme din educație și cercetare.

Organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Seminarul „(Generative) Artificial Intelligence in Higher Education” oferă participanților – reprezentanți ai UAIC și ai altor 13 universități membre ale Grupului Coimbra – perspective diverse și oportunitatea unui dialog dinamic în contextul evoluției rapide a inteligenței artificiale generative și al răspândirii utilizării acesteia în comunitățile academice europene.

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc joi, 21 noiembrie 2024, la ora 13, în sala „Ion Simionescu” de la Casa Universitarilor Iași, cu participarea rectorului Universității, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, a președintelui Biroului Executiv al Grupului Coimbra, prof. univ. dr. Ludovic Thilly, prorector al Universității din Poitiers, Franța și a primarului municipiului Iași, Mihai Chirica.

Rectorul UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, a adresat primul mesaj al sesiunii de deschidere: „Mulțumesc tuturor universităților membre ale Grupului Coimbra și tuturor participanților la acest eveniment, care își pun la dispoziție experiența și cunoașterea pentru a ne putea îmbunătăți activitatea, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Grupul Coimbra este o alianță academică adevărată, pentru că ne sprijinim reciproc, avem scopuri și interese comune, iar sinergia creată prin această colaborare ne ajută să construim mai mult și mai bine decât am reuși fiecare universitate în parte. Acest seminar are un subiect relevant pentru toate programele de studii din universitățile comprehensive, vom lucra împreună și sunt convins că evenimentul va produce rezultate importante”.

Seminarul continuă cu o serie de prelegeri susținute de reprezentanți ai Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ai universităților din Bergen (Norvegia), Trinity College Dublin (Irlanda) și Köln (Germania), precum și ai Centric IT Solutions România. Seminarul va include și activități practice susținute de masteranzi și doctoranzi ai UAIC, precum și studii de caz pe tema utilizării inteligenței artificiale în predare, învățare și evaluare. Evenimentul se va încheia cu o sesiune de discuții privind politicile și strategiile de integrare a inteligenței artificiale în viața academică. Laura RADU