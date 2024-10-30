Labirintul digital. Cum ne protejăm copiii de capcanele ascunse ale Internetului



Internetul, această vastă lume virtuală care le deschide copiilor noi orizonturi de cunoaștere și divertisment, ascunde, din păcate, capcane de care puțini sunt conștienți. În era digitală, copiii explorează online fără ghidare deplină, întâmpinând situații complexe pentru care încă nu au toate resursele să le gestioneze. Mulți dintre aceștia nu știu, de exemplu, că un simplu joc poate fi mai mult decât o distracție inofensivă, aducând riscuri cum ar fi escrocheriile financiare sau chiar tentativele de manipulare emoțională.

Una dintre cele mai subtile și des întâlnite capcane online este cyberbullying-ul – fenomenul în care comentariile negative, mesajele de intimidare sau chiar conținutul agresiv distribuit public pot afecta grav stima de sine și sănătatea emoțională a copiilor. În fața acestor situații, mulți copii ezită să ceară ajutor, din teama de a fi pedepsiți sau neînțeleși de către adulți. În aceste cazuri, părinții și profesorii joacă un rol crucial: e important ca ei să le inspire copiilor încrederea că orice problemă poate fi discutată deschis. Cu o abordare calmă și asigurări constante, adulții pot deveni aliatul de care copiii au nevoie pentru a se apăra de agresiunile digitale.

Un alt risc serios vine sub forma „prietenilor virtuali”. „Copiii, în căutarea de noi conexiuni și prieteni, pot fi atrași în capcane periculoase de către persoane cu intenții ascunse. Pentru a le explica mai clar pericolul, părinții ar putea să le spună copiilor că, la fel cum nu ar avea încredere într-un străin pe stradă, nici în online nu toate persoanele sunt cine par a fi”, a atras atenția psihoterapeutul Letiția Popa. În plus, este esențial ca cei mici să știe că informațiile personale – precum adresa sau școala la care învață – nu trebuie împărtășite niciodată.

Dependența de ecran este o capcană înșelătoare, adesea mascată sub forma jocurilor captivante sau a filmulețelor care par inofensive. Dincolo de timpul furat altor activități benefice, expunerea prelungită poate afecta performanța școlară și sănătatea fizică a copiilor. Soluția aici este echilibrul: stabilirea unui program clar pentru utilizarea dispozitivelor poate ajuta copiii să își mențină interesul pentru activități variate, de la sporturi și citit până la întâlniri cu prietenii.

Siguranța online poate fi asigurată și prin soluții tehnice: softuri de control parental, filtre de conținut sau setări stricte de confidențialitate pe platforme sociale. Totuși, simpla instalare a acestor soluții nu garantează protecția completă; educația și comunicarea sunt, de asemenea, esențiale. Atelierele de securitate digitală, fie în școli, fie organizate de comunități locale, pot fi de mare ajutor, oferindu-le copiilor informații concrete despre cum să gestioneze diverse situații online.

În acest ocean digital în continuă expansiune, copiii au nevoie de repere sigure. Încurajându-i să își dezvolte simțul critic, să fie atenți la semnalele de alarmă și să comunice cu deschidere despre experiențele lor online, îi putem ajuta să navigheze printre capcanele internetului cu încredere și în siguranță.

Maura ANGHEL