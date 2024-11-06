Lansare de carte la Muzeul Unirii - „Moartea unui Cenaclu”

Sâmbătă, 9 noiembrie 2024, Muzeul Unirii din Iași devine un spațiu de întâlnire pentru sufletele iubitoare de literatură și muzică. Sub egida Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Cenaclul literar-muzical „Lira Prutului” invită publicul să descopere o nouă operă semnată de Nina Gonța.

Cartea „Moartea unui Cenaclu”, descrisă de autoare ca fiind despre „nimicnicia omenească”, reprezintă a treia piesă de teatru a Ninei Gonța, completând un traseu artistic început cu „Basarabie… în lacrimi” și continuat cu „Cum să devii scriitor”. Prezentarea cărții va fi susținută de personalități din lumea literară precum Nelly Cozaru, Irina Nechit și Didina Sava, care vor oferi perspective unice asupra acestei lucrări introspective și pline de profunzime.

Un moment emoționant va fi oferit de elevii Andronache Andreea-Monica și Niamțu Sabin-Andrei, de la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași, care, sub îndrumarea profesoarei Victoria Galiță, vor aduce la viață un fragment din piesa autoarei. Astfel, publicul va avea ocazia să simtă fiorul artistic transmis prin talentul tinerilor actori.

Programul continuă cu minirecitaluri oferite de Cenaclul literar-artistic „Vocea generațiilor” din Chișinău și „Suflet de poet” din Ungheni, invitându-ne să explorăm diversitatea și bogăția culturală a Republicii Moldova. Iar momentul special de iluzionism, susținut de Magicianul Nicolas, adaugă o notă de mister, creând o atmosferă de poveste.

Pe lângă toate aceste momente deosebite, tenorul Paul Celmare și grupul vocal „Noi” vor încânta audiența cu interpretări muzicale care promit să rămână în amintirea fiecărui participant. Sub coordonarea Anei Ștefănică, vocile lor vor oferi armonii ce îmbină tradiția cu emoția contemporană.

„Prin astfel de evenimente, muzeul își demonstrează plurivalența pentru societatea contemporană, în rândul căreia manifestă un rol dinamic”, afirmă managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei, reamintindu-ne de rolul vital pe care cultura îl joacă în viața comunității.

Maura ANGHEL