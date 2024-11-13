Lansare de carte umoristică la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”

Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași organizează, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Fără Frontiere, un eveniment special de lansare a cărții „No, ghini!” semnată de epigramistul Ioan Toderașcu. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 16 noiembrie 2024, la ora 12.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din Iași și va oferi publicului momente de cultură și umor autentic moldovenesc. Volumul „No, ghini!” va fi prezentat de profesorul Constantin Moldovan, urmat de o sesiune de „Umor la muzeu” susținută de epigramistul Vasile Vajoga, un nume consacrat al genului în România. Atmosfera va fi completată de un scurt recital muzical interpretat de Ana Ștefănică. Evenimentul va fi moderat de Elena Mândru, președintele Societății Scriitorilor Fără Frontiere, și Mihaela Tudose, muzeograf la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”.

Clădirea care adăpostește muzeul, situată pe Strada Mihail Kogălniceanu nr. 11, are o semnificație istorică profundă, fiind locul unde Mihail Kogălniceanu a trăit momente importante alături de personalități precum Costache Negri, Vasile Alecsandri, și Alecu Russo. Aici, Kogălniceanu a primit vestea alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei, iar în aprilie 1869, casa a fost vizitată de principele Carol, într-o vizită oficială. „Invităm publicul și cu această ocazie la Muzeul Memorial «Mihail Kogălniceanu», o clădire-monument în care, prin intermediul activităților metamuzeale, este pus în valoare patrimoniul cultural”, afirmă Andrei Apreotesei, manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.