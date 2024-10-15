Leguma din Uzbekistan, care face furori în România. Este mai mult decât un aliment, la ce o putem folosi

Într-o zonă din Suceava, localitatea Cacicaș, românii au început să cultive o legumă exotică adusă din Uzbekistan, care a fost adaptată cu succes mediului din România. Este vorba despre castravetele Lufa, o plantă care nu doar că poate fi consumată ca aliment, dar are și numeroase întrebuințări practice în gospodărie. Această legumă, neobișnuită pentru multe persoane din România, începe să atragă atenția prin versatilitatea sa.

Leguma din Uzbekistan, utilă în gospodărie

Castravetele Lufa are două utilizări principale, în funcție de stadiul său de maturitate. Când planta are o dimensiune de până la 15 centimetri, este recomandată consumului, putând fi adăugată în salate sau consumată proaspătă.

Gustul său este delicat, similar cu cel al castravetelui obișnuit. Totuși, odată ce depășește această dimensiune, planta își schimbă caracteristicile și devine mult mai fibroasă, pierzându-și astfel proprietățile culinare.

În acest stadiu de maturitate, castravetele Lufa devine o resursă practică în gospodărie. Textura sa fibroasă îl face ideal pentru a fi folosit ca burete natural. De fapt, acesta poate fi utilizat fie în curățarea vaselor, fie ca burete pentru igiena personală, înlocuind cu succes produsele sintetice. În plus, un astfel de burete poate ajunge la dimensiuni impresionante, de până la 60 de centimetri.

Deși poate părea ciudat pentru cei neobișnuiți cu această legumă, lufa este foarte rezistentă și durabilă. Dacă este depozitată într-un loc uscat și fără umezeală, poate fi păstrată și utilizată chiar și timp de un an. Comparativ cu alte tipuri de bureți naturali sau produsele sintetice similare, lufa se remarcă prin durabilitatea și sustenabilitatea sa, fiind o alegere ecologică pentru gospodării.

Originar din regiunile tropicale ale Africii și Asiei, castravetele Lufa face parte din aceeași familie cu castravetele comun și dovleacul. Acesta este relativ necunoscut în România, dar o familie din Suceava dorește să popularizeze această cultură și pe piața locală.

Deocamdată, prețul castravetelui Lufa variază între 10 și 40 de lei, în funcție de dimensiune, dar este de așteptat ca acest tip de produs să devină din ce în ce mai accesibil pe măsură ce va câștiga popularitate.