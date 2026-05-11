LenaK vine marți, 12 mai 2026, de la ora 19.00, la Casa de Cultură „Mihai Ursachi” din Iași, cu prezentarea de fotografie fine-art „Zoom in/ Zoom out”. Întâlnirea propune publicului o discuție despre imagine, privire și procesul creativ din spatele a două serii dezvoltate în timp.

****************************************************************

Evenimentul are loc în cadrul Clubului Fotografilor și este gândit ca o întâlnire directă cu publicul. Nu va fi doar o expunere de imagini, ci o intrare în procesul de lucru al artistei, acolo unde fotografia devine instrument de observație, selecție și interpretare.

În centrul prezentării se află două serii dezvoltate în timp. Prin ele, LenaK propune un dialog despre privire și despre felul în care experiența personală poate fi transformată în imagine.

Fotografia ca exercițiu de apropiere și distanță

Titlul „Zoom in/ Zoom out” trimite la două mișcări esențiale în fotografie: apropierea de detaliu și distanța necesară pentru a înțelege ansamblul.

„Zoom in” poate însemna atenția pentru textură, emoție sau fragment. „Zoom out” poate sugera pasul înapoi, privirea de ansamblu și nevoia de a vedea contextul.

Între aceste două direcții apare una dintre întrebările importante ale oricărui fotograf: ce intră în cadru și ce rămâne în afara lui?

În discursul propus de LenaK, fotografia fine-art nu este redusă la tehnică sau la performanța aparatului. Lentilele, filtrele și aparatul foto devin instrumente prin care experiența personală este filtrată și transformată vizual.

Un dialog cu publicul, nu doar o prezentare de imagini

Un element important al serii este deschiderea spre dialog. LenaK va răspunde întrebărilor publicului și le încurajează.

Artista vine, la rândul ei, cu o întrebare adresată celor prezenți: „Oarecare? Oare care?”

Formula lasă loc unei teme mai largi: identitatea privitorului. Cine privește fotografia? Ce caută în imagine? Ce descoperă atunci când se apropie sau se îndepărtează de ea?

Astfel, „Zoom in/ Zoom out” se conturează ca o întâlnire între artistă, imagine și public, nu doar ca o prezentare de fotografie fine-art.

Clubul Fotografilor, spațiu constant pentru pasionații de imagine

Evenimentul contează și pentru cei care fotografiază, și pentru cei care privesc fotografia ca formă de artă vizuală.

Clubul Fotografilor Iași funcționează în cadrul Casei de Cultură „Mihai Ursachi” și a fost fondat în 2008. Este unul dintre spațiile constante de întâlnire pentru pasionații de fotografie din oraș. Întâlnirile membrilor au loc în sala „Diotima”.

Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, aflată în Parcul Copou, găzduiește constant activități culturale, inclusiv expoziții și proiecte ale Clubului Fotografilor, Clubului Cinefililor, Clubului Muzical și Clubului de Arte Vizuale.

Clara DIMA