* unitățile de învățământ care vor să testeze modele curriculare mai flexibile mai au timp să intre în programul-pilot pregătit pentru anul școlar 2026–2027 * trei licee din județ au fost deja acceptate în prima etapă, iar celelalte pot solicita includerea până la finalul lunii mai

Liceele din Iași care vor să testeze, din anul școlar 2026–2027, planuri-cadru alternative mai pot solicita intrarea în program până pe 31 mai 2026, după ce Ministerul Educației și Cercetării a decis menținerea deschisă a listei unităților de învățământ-pilot. Măsura se adresează liceelor de stat, particulare și confesionale care vor să aplice modele curriculare mai flexibile, adaptate profilului școlii și nevoilor elevilor.

În prima etapă, au fost aprobate 32 de licee din țară pentru implementarea planurilor-cadru alternative. Printre acestea se află și trei unități din județul Iași: Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași, Liceul „Eviss” din Valea Adâncă și Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani.

Termen extins până pe 31 mai

Decizia Ministerului Educației este importantă pentru liceele ieșene care nu au intrat în prima etapă, dar vor să participe la pilotare. Acestea pot solicita includerea în program până la termenul extins, însă nu mai pot propune modele complet noi, ci trebuie să opteze pentru unul dintre planurile-cadru alternative deja aprobate.

Programul vizează descentralizarea deciziei curriculare și le oferă școlilor posibilitatea de a-și construi o ofertă educațională mai apropiată de profilul propriu, de resursele disponibile și de interesele elevilor.

Ore diferite, aceleași competențe

Secretarul de stat Sorin Ion a explicat că liceele-pilot pot avea alocări orare diferite și pot propune discipline sau conținuturi adaptate specificului propriu. Diferența față de planurile-cadru standard poate apărea la nivelul numărului de ore, al opționalelor și al modului în care școala își organizează parcursul educațional.

Limita este însă clară: elevii trebuie să ajungă la aceleași competențe finale. „Competențele dobândite de elevi trebuie să fie aceleași, chiar dacă sunt conținuturile diferite, chiar dacă sunt alocările orare diferite”, a declarat Sorin Ion. Precizarea este esențială pentru elevii care vor susține Bacalaureatul, deoarece un model alternativ nu trebuie să afecteze pregătirea pentru examenele naționale.

Ce ar putea câștiga liceele din Iași

Pentru Iași, extinderea termenului poate deschide o oportunitate importantă. Județul are licee teoretice, tehnologice, vocaționale și private care ar putea folosi pilotarea pentru a-și diferenția oferta educațională. Un liceu poate pune mai mult accent pe științe, tehnologie, discipline aplicate, cultură, comunicare, orientare profesională sau parteneriate cu instituții locale.

Noile planuri-cadru alternative permit o flexibilitate mai mare în zona curriculumului la decizia elevului din oferta școlii. Asta poate însemna mai multe opționale, proiecte interdisciplinare, stagii, ateliere aplicate sau colaborări cu universități, companii, ONG-uri și instituții publice.

Pilotarea poate schimba și rolul profesorilor în licee. Oferta școlii devine mai importantă, iar disciplinele opționale pot căpăta o greutate mai mare în organizarea programului.

Noile planuri-cadru se vor aplica din anul școlar 2026–2027, începând cu elevii care intră în clasa a IX-a. Pentru părinți și elevi, pilotarea poate deveni un criteriu important în alegerea liceului, alături de media de admitere, profil, rezultate și reputația școlii.

Până pe 31 mai, liceele din Iași care vor să intre în program mai au posibilitatea să facă acest pas. Cele trei unități deja aprobate au intrat în prima etapă, însă extinderea termenului lasă deschisă șansa ca și alte licee ieșene să participe la una dintre cele mai importante schimbări curriculare pregătite pentru învățământul liceal.

Clara DIMA