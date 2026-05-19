Liceul Teoretic „Miron Costin” din Iași a fost selectat printre cele 20 de unități de învățământ care devin hub-uri de inteligență artificială prin ediția 3DUTECH 2026. Este singurul liceu din județ inclus în această etapă a programului.

Selecția marchează intrarea liceului într-o rețea națională prin care inteligența artificială este adusă în școală într-un cadru organizat, nu doar ca temă de discuție, ci ca instrument de lucru pentru profesori și elevi.

Lista publicată de ICDL România include licee din București, Slobozia, Oradea, Tulcea, Iași, Craiova, Orăștie, Bacău, Lipova, Ploiești, Buftea, Botoșani, Sibiu, Constanța, Timișoara, Baia Mare, Miercurea-Ciuc, Giurgiu, Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea.

Din Moldova mai sunt Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău și Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” din Botoșani.

Programul 3DUTECH se extinde în liceele din România

3DUTECH nu pornește de la zero. Potrivit ICDL România (International Certification of Digital Literacy, o certificare internațională de competențe digitale), programul a activat până acum 62 de hub-uri de imprimare 3D și robotică în licee din toate județele.

În această rețea au fost formați sute de profesori, iar peste o mie de elevi au fost pregătiți pentru certificări internaționale. Componenta de inteligență artificială se extinde acum cu 20 de hub-uri deja active și alte 20 lansate în ediția curentă. Prin această includere, Liceul „Miron Costin” intră într-una dintre cele mai ample platforme naționale dedicate tehnologiilor emergente în educație.

Ce înseamnă un hub AI într-un liceu

Un hub de inteligență artificială nu înseamnă doar acces la calculatoare sau la aplicații noi. Înseamnă profesori formați, elevi care parcurg un traseu structurat de învățare și posibilitatea obținerii certificării internaționale ICDL AI.

Profesorii din liceele selectate vor urma programe de formare în domeniul inteligenței artificiale, cu accent pe integrarea responsabilă și pedagogică a acestor tehnologii în predare.

Elevii vor avea acces la aplicații AI relevante pentru educație, adaptate disciplinelor și contextului de la clasă.

Concret, aceștia pot învăța cum se formulează corect o cerere către un instrument AI, cum se verifică un răspuns generat automat, cum se compară sursele și cum se identifică erorile.

Profesorul va trebui să urmărească mai atent procesul: documentarea, sursele, argumentarea, revizuirea și capacitatea elevului de a explica ceea ce a predat.

Într-un hub AI, întrebarea importantă nu mai este doar „ai folosit sau nu inteligența artificială?”, ci „cum ai folosit-o?”.

Proiecte AI pentru probleme reale

Componenta de inteligență artificială este legată și de Concursul Național 3DUTECH 2026 – AI For Good, ale cărui proiecte au intrat ieri în etapa de jurizare. Competiția îi invită pe elevi să dezvolte proiecte aplicate, combinând inteligența artificială, imprimarea 3D și robotica.

Temele propuse vizează sănătatea și bunăstarea, mediul și sustenabilitatea, orașele inteligente, siguranța digitală și etica AI. Participarea este gratuită, iar concursul este inclus în Calendarul Ministerului Educației.

Clara DIMA