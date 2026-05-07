Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași are din nou ore vacante la Informatică, dar nu reușește să ocupe un post în domeniu. Directoarea Adina Mihaela Romanescu avertizează că problema se repetă de mai mulți ani și arată o tensiune tot mai mare între școală și piața IT.

Un liceu de profil informatic, fără suficienți profesori de Informatică

Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, una dintre cele mai cunoscute unități de învățământ cu profil real și informatic din județ, se confruntă din nou cu o problemă greu de rezolvat: orele vacante la Informatică rămân neacoperite.

Semnalul de alarmă vine de la directoarea Adina Mihaela Romanescu, care spune că situația se repetă de mai mulți ani.

„Este pentru al nu știu câtelea an consecutiv în care avem scoase ore vacante la Informatică și nu reușim să ocupăm un post de Informatică”, a declarat Adina Romanescu.

Problema este cu atât mai importantă într-un liceu cu profil Matematică-Informatică și intensiv Informatică, unde nivelul cerut profesorilor este ridicat, iar elevii au nevoie de continuitate și pregătire solidă pentru performanță.

Iașul, prins între școală și piața IT

Directoarea liceului explică faptul că predarea Informaticii într-o astfel de unitate presupune atât o pregătire profesională foarte bună, cât și disponibilitatea absolvenților de a intra în educație.

În practică, mulți tineri specializați în domeniu aleg însă industria IT, unde stimulentele financiare sunt mai mari.

„A fi profesor de Informatică, într-un liceu care are profil de Matematică-Informatică, intensiv Informatică, presupune un nivel foarte înalt de pregătire a absolventului și dorința de a merge către zona de educație. Și atunci este provocator, pentru că în industria de profil există o altă stimulare a forței de muncă”, a spus Adina Romanescu.

Situația de la Iași arată una dintre tensiunile importante ale educației actuale: școala are nevoie de profesori bine pregătiți în domenii tehnice, dar concurează direct cu o piață a muncii mult mai atractivă financiar.

Pentru elevii de la profilurile de Matematică-Informatică, lipsa profesorilor calificați poate deveni o problemă majoră. Informatica nu mai este o disciplină secundară, ci una care poate influența direct parcursul universitar și profesional.

Profesorii iau în calcul plecarea din sistem

Adina Romanescu spune că dificultatea de a atrage profesori de Informatică face parte dintr-o problemă mai largă: atractivitatea tot mai scăzută a carierei didactice.

Directoarea avertizează că ultimele schimbări din educație ar putea adânci deficitul de cadre didactice, nu doar la Informatică, ci și la alte discipline.

„Prin ultimele schimbări din educație aș spune că aceste crize se vor adânci și mai mult, pentru că o carieră didactică a devenit deosebit de neatractivă pentru absolvenți. Ba chiar cei din sistem deja își pun problema reorientării carierei către alte zone”, a avertizat directoarea Liceului de Informatică „Grigore Moisil”.

Întrebată dacă se referă doar la profesorii de Informatică, aceasta a precizat că fenomenul este mai amplu.

„Mă refer la toți profesorii, de toate disciplinele. Chiar sunt acum în dezbatere alte modificări care ar putea să apară, prin legea salarizării unice, și deja sunt mulți colegi de-ai mei care își pun problema plecării din sistemul de educație”, a mai spus Adina Romanescu.

O vulnerabilitate pentru disciplinele STEM

Criza semnalată la Iași se înscrie într-un context național. România se confruntă cu deficit de profesori calificați la discipline precum matematică, științe, informatică, chimie sau educație timpurie.

Reprezentanți ai Ministerului Educației au atras atenția că lipsa cadrelor didactice pentru disciplinele STEM devine una dintre cele mai grave vulnerabilități ale sistemului.

La Iași, problema se vede concret într-un liceu unde Informatica este disciplină de bază, iar nevoia de profesori specializați rămâne una urgentă.

Clara DIMA