* într-o perioadă în care bullying-ul și tensiunile din școli ajung tot mai des în atenția publică, comunitatea educațională din Valea Lupului testează o rețetă concretă de prevenție * prin proiectul „Peace Up”, cadrele didactice aduc în liceu ateliere aplicate pentru elevi, formare pentru profesori, sesiuni pentru părinți, art-terapie și intervenții dedicate cyberbullying-ului

În locul clasicelor discursuri despre disciplină, la Liceul „Profesor Mihai Dimitriu” din Valea Lupului se merge pe exercițiu și practică. În cadrul unui proiect intitulat „Peace Up”, elevii lucrează pe situații de conflict similare celor din viața de zi cu zi, învață să recunoască momentele în care emoțiile scapă de sub control și exersează tehnici simple de reglare, de la pauze scurte de detensionare până la formule de comunicare care reduc escaladarea. Miza nu este doar să fie „liniște” pe moment, ci să se formeze un mod de reacție: cum ceri ajutor, cum spui stop, cum te protejezi fără să lovești înapoi.

„O parte importantă a programului e dedicată bullying-ului și cyberbullying-ului, acolo unde elevii sunt adesea prinși între rușine, teamă și presiunea grupului. Intervențiile urmăresc să clarifice rolurile dintr-un incident, inclusiv rolul martorului, și să transforme nu e treaba mea în responsabilitate. În paralel, componenta de siguranță online vorbește pe limba adolescenților despre limite, consecințe și reacții rapide atunci când apar agresiuni în mediul digital”, au spus oficialii.

Metodele nu rămân doar în zona „rațională”. Programul folosește art-terapia și exprimarea creativă pentru a schimba climatul din școală, fiindcă o cultură a respectului se construiește și prin mesaje repetate, asumate de elevi, nu doar prin regulament. În aceeași logică, teatrul devine un instrument de impact: o poveste bine spusă despre cyberbullying poate ajunge mai repede la conștiință decât o prezentare cu reguli, tocmai pentru că pune în fața elevilor consecințe, emoții, rușinea și singurătatea care se pot instala în tăcere.

Un alt punct-cheie este că proiectul nu îi lasă singuri nici pe adulți. Profesorii intră în sesiuni de formare orientate pe prevenție și intervenție, cu accent pe cum recunoști escaladarea, cum oprești un conflict fără să îl amplifici și cum construiești consecvență în clasă. Părinții sunt invitați într-un format care urmărește parteneriatul, nu vinovăția: semnele care pot anunța că un copil e victimă sau agresor, felul în care discuți acasă fără să ridici ziduri și momentul în care e nevoie de sprijin specializat.

Dimensiunea programului arată că nu e o inițiativă de vitrină. Sunt implicați peste 600 de elevi, 300 de părinți, 80 de cadre didactice și peste 20 de specialiști, într-un proiect derulat pe șase luni, implementat de Asociația Prietenii Școlii Valea Lupului, în cadrul Programului SAVE, coordonat de World Vision România și cofinanțat de Uniunea Europeană. În esență, „antidotul” propus la Valea Lupului înseamnă același lucru, repetat în forme diferite: prevenție, reacție coerentă și o comunitate care învață să nu mai trateze violența ca pe un zgomot de fundal.

Clara DIMA