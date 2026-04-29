Licitația pentru supervizarea DEx Bacău – Piatra Neamț, relansată la un preț de trei ori mai mare!

* dacă în procedura inițială contractul era estimat la maximum 31,2 milioane de lei, noua licitație urcă ștacheta până la aproape 88 de milioane de lei, fără TVA * o triplare spectaculoasă care nu poate trece neobservată și care aduce o explicație puerilă: lipsa ofertelor!

Un nou episod în marile proiecte de infrastructură din România ridică semne serioase de întrebare: Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a fost nevoită să reia licitația pentru supervizarea lucrărilor la drumul expres Bacău – Piatra Neamț, dar la un cost care a explodat pur și simplu.

Explicația oficială este simplă și rece: lipsa ofertelor. Realitatea din spate este însă mai complicată – piața nu a considerat atractiv contractul inițial, iar autoritățile au fost nevoite să ajusteze drastic prețul pentru a evita blocarea proiectului.

Noul termen-limită pentru depunerea ofertelor este 8 iunie 2026, iar durata contractului este una impresionantă: 112 luni, adică aproape un deceniu de implicare – de la proiectare și execuție până la perioada de garanție și recepția finală.

În paralel, miza este uriașă. Drumul expres Bacău - Piatra Neamț, evaluat la peste 5,17 miliarde lei, este unul dintre proiectele-cheie pentru conectarea Moldovei la rețeaua majoră de transport, asigurând legătura cu Autostrada Moldovei (A7).

Traseul de 51 de kilometri nu este deloc unul simplu: include 30 de structuri majore – poduri, pasaje și viaducte – însumând aproximativ 16 kilometri. Două dintre acestea depășesc 1.000 de metri, ceea ce transformă proiectul într-unul extrem de complex din punct de vedere tehnic.

Pe lângă infrastructura principală, sunt prevăzute cinci noduri rutiere, un spațiu de servicii și un centru de întreținere, dar și perdele forestiere pe aproximativ 20 de kilometri – elemente care indică o abordare modernă, cel puțin pe hârtie.

Totuși, dincolo de ambiția proiectului, reluarea licitației la un preț triplu scoate la lumină o problemă structurală: dificultatea statului de a calibra realist marile contracte publice. Când piața refuză să participe, semnalul este clar, iar corecția vine, de regulă, cu costuri suplimentare.

În acest context, succesul noii proceduri devine crucial. Fără supervizare, proiectul nu poate avansa, iar orice întârziere riscă să împingă și mai departe un obiectiv vital pentru regiunea Moldovei. Daniel BACIU