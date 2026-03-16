Licitație de zeci de milioane de lei pentru autostrada care va ocoli Iașul

Un nou pas important pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din Moldova a fost făcut. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat oficial licitația pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, segmentul care va contribui decisiv la realizarea centurii de mare viteză a municipiului Iași.

Anunțul a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, iar firmele interesate pot depune oferte până la 28 aprilie 2026.

Contractul pentru serviciile de supervizare vizează tronsonul Lețcani (DN28) – DN24 (Iași) și are o valoare estimată de aproximativ 56 de milioane de lei.

Durata totală a contractului este de 110 luni, perioadă care include 46 de luni pentru proiectarea și execuția lucrărilor și 60 de luni pentru perioada de garanție a construcției.

Supervizorul va avea un rol esențial în monitorizarea întregului proiect, fiind responsabil de verificarea calității lucrărilor, de recepția proiectelor tehnice și de raportarea permanentă către Compania Națională de Investiții Rutiere.

Printre principalele atribuții ale firmei care va câștiga contractul se numără asigurarea respectării standardelor de calitate printr-un sistem certificate, verificarea și recepția documentațiilor tehnice conform cerințelor proiectului, participarea, prin specialiști atestați, la etapele principale ale execuției lucrărilor, întocmirea de rapoarte zilnice și lunare în perioada de execuție, elaborarea de rapoarte trimestriale pe perioada de garanție.

Tronsonul care va schimba traficul din zona Iașului

Tronsonul 3 al Autostrada A8, între Lețcani și Iași, va avea o lungime de 17,7 kilometri și reprezintă una dintre cele mai complexe secțiuni ale autostrăzii.

Proiectul include 18 poduri și pasaje, 6 tunele, 2 noduri rutiere majore.

Acest tronson este esențial pentru ocolirea municipiului Iași, ceea ce ar putea reduce semnificativ traficul greu care traversează în prezent orașul.

Lucrările propriu-zise pentru acest segment al Autostrada A8 au o valoare estimată de 5,29 miliarde de lei, iar pentru realizarea lor au fost depuse 12 oferte, aflate în prezent în etapa de evaluare.

Proiectul face parte din viitoarea autostradă care va lega Moldova de granița cu Republica Moldova, prin punctul de trecere de la Ungheni, fiind considerat unul dintre cele mai importante coridoare rutiere pentru dezvoltarea economică a regiunii.

Dacă procedurile vor decurge fără întârzieri, tronsonul care va ocoli Iașul ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură din estul României, aducând orașul mai aproape de rețeaua europeană de autostrăzi. Daniel BACIU