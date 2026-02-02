Licitație-șoc - 57 de milioane de lei pentru supravegherea lucrărilor pe Autostrada Moțca - Târgu Frumos

După ani de promisiuni, așteptări și nervi întinși la maximum, Autostrada A8 – proiectul vital care trebuie să scoată Moldova din izolare – mai face un pas crucial. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat oficial licitația pentru supervizarea lucrărilor pe primul tronson al A8, între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos, iar miza este uriașă: 57 de milioane de lei pentru controlul unuia dintre cele mai complexe proiecte rutiere din estul României.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 10 martie 2026, iar contractul se întinde pe o perioadă impresionantă de 110 luni – aproape un deceniu în care fiecare pas, fiecare metru de asfalt și fiecare structură trebuie urmărite la sânge.

Tronsonul 1 al A8 nu este o simplă bucată de drum. Vorbim despre 27 de kilometri de infrastructură grea, care vor testa la maximum constructorii și supervizorii: 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri, un pasaj-mamut de 1.100 de metri, la kilometrul 27, 4 tuneluri, însumând 1,7 kilometri, 3 noduri rutiere strategice: Moțca (DN 24), Pașcani (DJ 208) și Târgu Frumos (DN 28B).

Este un adevărat „șantier-monstru”, cum rar s-a văzut în Moldova, iar rolul supervizorului va fi esențial pentru ca lucrările să nu deraiaze, așa cum s-a întâmplat cu alte proiecte mari din regiune.

Supervizorul care va câștiga contractul va avea o misiune clară și extrem de sensibilă: să se asigure că autostrada este construită la timp, în buget și la standarde maxime de calitate. Practic, va fi „paznicul” Autostrăzii A8, responsabil să urmărească fiecare etapă de proiectare, execuție și, ulterior, întreaga perioadă de garanție – nu mai puțin de 64 de luni.

Pentru ieșeni și pentru întreaga Moldovă, acest pas este mai mult decât o licitație: este un test de credibilitate.

A8 este autostrada care ar trebui să lege Moldova de Ardeal, de Republica Moldova și de marile coridoare europene. Lansarea licitației pentru supervizare arată că proiectul intră într-o fază decisivă. Cu 57 de milioane de lei puși pe masă și un calendar strict, mingea este acum în terenul autorităților. Daniel BACIU