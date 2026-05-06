Licitație pentru parcare: 17 locuri la 19 blocuri!

Direcția Exploatare Patrimoniu (DEP) anunță organizarea unor noi licitații pentru locuri de parcare de reședință în zone intens populate precum Canta, Nicolina, Vasile Lupu, Izvor și Strămoșilor, iar interesul este, ca de obicei, ridicat încă dinainte de startul oficial.

Iașul se pregătește din nou pentru o scenă familiară locatarilor din cartierele aglomerate: lupta pentru un loc de parcare. Pe 19 mai 2026, la sediul DEP de pe Șoseaua Națională nr. 43, vor avea loc primele licitații, iar dosarele trebuie depuse până pe 14 mai, ora 13:00. În prima etapă, atenția se concentrează pe Aleea Rozelor nr. 2A, unde doar patru locuri de parcare sunt disponibile pentru locatarii din blocurile B9, D1 și X2. Este o ofertă limitată, raportată la o cerere mult mai mare, ceea ce transformă procedura într-o competiție directă între vecini.

La doar o oră distanță, la 11:00, urmează licitația pentru Strada Canta nr. 58, unde alte patru locuri de parcare sunt puse la dispoziția locatarilor din blocurile 480A și 480B. Și aici, numărul redus de locuri amplifică interesul și presiunea asupra procedurii.

Înscrierea se face exclusiv online, prin transmiterea documentelor la adresa de e-mail dedicată licitațiilor, iar regula este clară: un singur loc de parcare per apartament.

La scurt timp, pe 14 mai 2026, DEP organizează o a doua rundă de licitații, cu termen de depunere a dosarelor până pe 12 mai. De această dată, sunt vizate mai multe zone din oraș. Pe Strada Vasile Lupu nr. 97 este scos la licitație un singur loc de parcare pentru locatarii din blocurile C și D, ceea ce îl transformă într-o resursă extrem de disputată.

Pe Strada Izvor nr. 13 sunt disponibile șase locuri de parcare pentru locatarii din blocurile 632 și 635, însă cererea rămâne ridicată, în contextul unui număr mare de autoturisme din zonă. În același timp, pe Strada Strămoșilor nr. 65 sunt scoase la licitație doar două locuri, destinate unui număr de 13 blocuri (DA7–DA19, Q8 și R8), unde presiunea pe infrastructura de parcare este deja cunoscută.

Dincolo de datele tehnice și procedurile administrative, aceste licitații reflectă o realitate urbană tot mai evidentă în Iași: numărul de mașini crește constant, în timp ce spațiul disponibil rămâne limitat. În aceste condiții, fiecare loc de parcare devine o mică miză locală, iar fiecare licitație o competiție discretă, dar intensă, între locatarii aceluiași oraș. Carmen DEACONU