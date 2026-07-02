* ieșenii care nu ajung la mare au propriul „litoral de acasă” * Ștrandul Municipal, Ciric, Plaja Nicolina și piscine private unde o zi de vară poate costa de la câteva zeci de lei până la aproape 300 de lei pentru o familie

Când asfaltul începe să ardă, iar concediul la mare rămâne departe, Iașul își caută răcoarea aproape de casă. Ștrandul Municipal, Baza de Agrement Ciric, Plaja Nicolina și piscinele private din oraș sau din apropiere devin, în iulie și august, „litoralul” celor care nu pleacă nicăieri, dar vor apă, soare, șezlong și câteva ore fără betoane.

Diferențele de preț sunt mari. La bazele publice, intrarea pornește de la 15 lei pentru un adult, în timp ce la piscinele private tarifele ajung frecvent la 70, 80 sau 90 de lei pe zi. Pentru o familie cu doi adulți și doi copii, nota finală poate începe de la 60–70 de lei și poate trece ușor de 250 de lei, înainte de mâncare, băuturi, transport sau alte cheltuieli.

Ștrandul Municipal, varianta cea mai ieftină

Ștrandul Municipal rămâne cea mai accesibilă variantă pentru ieșenii care vor apă și soare fără costuri mari. În sezonul 2026, intrarea pentru adulți este 15 lei, copiii sub 7 ani și pensionarii plătesc 3 lei, iar șezlongul și umbrela costă câte 10 lei. Baza are aproximativ 350 de șezlonguri și funcționează zilnic între orele 08:00 și 20:00.

Un adult care vrea intrare, șezlong și umbrelă ajunge la 35 de lei. Doi adulți plătesc 30 de lei doar intrarea, iar cu două șezlonguri și o umbrelă ajung la 60 de lei. Pentru o familie cu doi adulți și doi copii sub 7 ani, intrarea costă 36 de lei; cu două șezlonguri și o umbrelă, totalul urcă la 66 de lei. Dacă familia ia patru șezlonguri, ziua ajunge la 86 de lei, fără consumație.

Abonamentul pentru adulți costă 116 lei pentru 10 intrări, ceea ce înseamnă 11,6 lei pe intrare. Pentru copii sub 7 ani și pensionari, abonamentul este 30 de lei pentru 10 intrări, adică 3 lei pe intrare.

Ciricul, mai scump, dar cu șezlong inclus

La Baza de Agrement Ciric, prețurile sunt mai mari, dar tariful principal include șezlongul. Un adult plătește 25 de lei cu șezlong sau 18 lei fără șezlong. Copiii până în 10 ani, studenții, pensionarii, veteranii de război și persoanele cu gradul I de invaliditate plătesc 11 lei. Baza are circa 300 de șezlonguri la piscina mare și 100 la piscina pentru copii. Pentru doi adulți și doi copii, o zi la Ciric costă 72 de lei dacă adulții aleg varianta cu șezlong inclus. Cu abonament, costul scade. Abonamentul pentru adulți cu șezlong este 190 de lei pentru 10 intrări, adică 19 lei pe intrare, iar abonamentul redus este 94 de lei pentru 10 intrări, adică 9,4 lei pe intrare.

Ciricul adaugă și costuri de agrement. Terenul multifuncțional costă 94 de lei pe oră sau 126 de lei pentru două ore, terenul de tenis costă 50 de lei pe oră sau 80 de lei pentru două ore, iar o barcă ori o hidrobicicletă costă 15 lei pentru 30 de minute și 32 de lei pentru o oră.

Plaja Nicolina: 15 lei intrarea, 10 lei șezlongul

Plaja Nicolina, cunoscută de ieșeni și drept „Purcica”, are alt profil: nu este doar loc de plajă, ci și spațiu cu tradiție balneară. În sezonul 2026, intrarea pentru adulți este 15 lei, copiii sub 7 ani plătesc 5 lei, iar șezlongul și umbrela costă câte 10 lei. Baza are aproximativ 180 de șezlonguri, dintre care 120 pentru femei, și funcționează între orele 09:00 și 18:00.

Pentru doi adulți și doi copii sub 7 ani, intrarea costă 40 de lei. Cu două șezlonguri și o umbrelă, totalul ajunge la 70 de lei. Cu patru șezlonguri și o umbrelă, ziua urcă la 90 de lei. Pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei au abonament de 20 de lei pentru 10 intrări, adică 2 lei pe intrare.

Piscinele private: confort mai mult, buget mai mare

În zona privată, prețurile se schimbă radical. La Aqua Party Victoria, programul afișat pentru vara 2026 este 09:00–19:00. De luni până vineri, copiii între 2 și 8 ani plătesc 50 de lei cu șezlong inclus, iar adulții și copiii peste 8 ani plătesc 60 de lei. În weekend și de sărbători, tariful crește la 60 de lei pentru copiii între 2 și 8 ani și la 80 de lei pentru adulți și copiii peste 8 ani. Copiii sub 2 ani intră gratuit, fără șezlong. La Le Gaga Iași, tarifele publicate pentru vara 2026 sunt de 70 de lei de luni până vineri, 80 de lei sâmbăta și 90 de lei duminica. Copiii până în 10 ani au reducere de 50%. Pentru o familie cu doi adulți și doi copii sub 10 ani, costul este de 210 lei în timpul săptămânii, 240 de lei sâmbăta și 270 de lei duminica.

La Paradisul Verde, tarifele anunțate pentru sezonul estival sunt de 50 de lei de persoană de luni până joi și 80 de lei de vineri până duminică. Copiii sub 7 ani au acces gratuit, iar programul este 08:00–20:00. Pentru doi adulți și doi copii sub 7 ani, nota de plată este 100 de lei în timpul săptămânii și 160 de lei în weekend.

Privită în cifre, vara la Iași are trei niveluri. Primul este ștrandul public, unde o familie se poate încadra sub 100 de lei, chiar și cu șezlonguri. Al doilea este Ciricul, unde prețul crește moderat, dar rămâne accesibil: 72 de lei pentru doi adulți și doi copii. Al treilea este piscina privată, unde confortul, toboganele, șezlongul inclus, muzica, zona de lounge și serviciile ridică nota finală spre 250–300 de lei.

Dan DIMA