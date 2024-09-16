Locuințe nZEB pentru ieșenii aflați în situații de risc

Primărul Mihai Chirica a semnat autorizația pentru începerea lucrărilor de construire a 188 locuințe pentru tinerii aflați în situații de risc situate în zona Grădinari-Metalurgie, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană.

Este vorba despre 7 tronsoane de bloc cu un număr total de 188 de apartamente, dintre care 98 cu o cameră, 78 cu două camere și 12 cu trei camera, eficiente din punct de vedere energetic, care respectă conceptual nZEB (Nearly zero-emission building). „Imobilele nZEB au o performanță energetică foarte ridicată, necesarul de energie provenind într-o măsură cât mai mare din surse regenerabile, inclusiv din surse instalate la fața locului sau în apropiere. Contractul, care prevede atât realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică cât și lucrările de execuție, a fost semnat cu asocierea Conest SA – Artehnis SRL pentru suma de 62,6 milioane de lei fără TVA, respectiv 74,5 milioane de lei cu TVA”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Termenul prevăzut în contract pentru finalizarea investiției este de 2 ani. „Proiectul tehnic a fost deja realizat și predat, iar lucrările de construire vor trebui să fie finalizate până în luna iunie 2026”, a precizat edilul, care a adăugat că finanțarea este asigurată prin intermediul Planului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) – Componenta 10 „Fondul local”. Investiția include, de asemenea, amenajarea unui număr de 199 de locuri de parcare, din care 14 pentru persoanele cu dizabilități, și a 45 de stații de încărcare pentru automobilele electrice, cu 90 de puncte de încărcare, în valoare de 5,5 milioane de lei fără TVA, valaorea totală a proiectului ridicându-se astfel la aproximativ14,9 milioane de euro. Edi MACRI