Locuitorii din Târgu Frumos pot scăpa de vechiturile din case

Locuitorii din Târgu Frumos au ocazia ca mâine să scape legal și gratuit de mai multe tipuri de deșeuri care nu pot fi aruncate la întâmplare și nici amestecate cu gunoiul menajer. Operatorul Girexim SA va colecta deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase provenite din gospodării și deșeuri textile, într-o acțiune importantă pentru curățenia orașului și pentru protejarea mediului.

Este vorba despre vechituri care nu trebuie abandonate lângă platformele de gunoi și nici amestecate cu resturile menajere obișnuite.

Operatorul va prelua piese de mobilier, saltele și alte obiecte de mari dimensiuni de folosință îndelungată, greu de gestionat în sistemul obișnuit de salubrizare. Astfel de obiecte ajung adesea abandonate lângă containere, pe spații verzi sau în zone periferice, deși colectarea lor trebuie făcută separat.

„În aceeași zi vor fi ridicate și deșeurile periculoase provenite din gospodării, categorie în care intră ambalajele de la produse de igienizare, ambalajele de la vopseluri pe bază de ulei, spray-urile, cernelurile, adezivii și rășinile cu conținut de substanțe periculoase, detergenții care conțin substanțe periculoase, dar și anvelopele”, au anunțat oficialii Primăriei. Aceste materiale pot avea un impact major asupra mediului dacă sunt aruncate necorespunzător, motiv pentru care autoritățile insistă asupra colectării lor separate.

Campania vizează și deșeurile textile, o categorie tot mai prezentă în gospodării și tot mai greu de gestionat corect. „Vor putea fi predate haine, încălțăminte, genți, perdele, lenjerii de pat, plăpumi, carpete, covoare, pături, saci de dormit, prosoape, jucării textile sau plușate, precum și ambalaje din bumbac, cum sunt sacoșele textile”, au completat autoritățile

Reprezentanții operatorului atrag atenția că aceste categorii de deșeuri trebuie pregătite și separate corespunzător. Este interzisă amestecarea lor cu alte tipuri de deșeuri, fie ele periculoase sau nepericuloase. Mai exact, nu trebuie combinate cu azbest, absorbanți, vopsele, baterii și acumulatori, uleiuri, grăsimi, dar nici cu deșeuri menajere sau reciclabile.

Astfel de campanii sunt esențiale într-un oraș care produce cantități tot mai mari de deșeuri și unde gestionarea corectă a acestora devine o problemă de sănătate publică și de protecție a mediului. În lipsa colectării separate, multe dintre aceste materiale ajung fie abandonate la întâmplare, fie depozitate greșit, cu riscuri pentru sol, apă și aer.

